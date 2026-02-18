Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: 15 M, principio de un nuevo amanecer que quedo truncado

En España el 15 de mayo –de hace tantos años que se nos olvida–se produjo un hecho de amplitud histórica, la petición por parte de la población de los principios básicos que sustentan el modelo democrático para funcionar en lo público y se hizo desde el espacio que alberga lo común: la plaza, el espacio privilegiado que perteneciendo a todos quedaba secuestrado por la lógica de unos pocos. El esfuerzo colectivo parecía amordazado para la distribución de esos pocos, a modo de familia primigenia, que gobernando el mundo acotan sus riquezas a ellos mismos.

Si pocos son los que deciden, sus migajas quedan también distribuidas entre nosotros, esa parte rica también del planeta que se sienta a la mesa, en la misma de los grandes señores. Ahora, nosotros, los que comemos todos los días, los que somos protegidos sobre la barbarie de la fuerza, nosotros a los que se nos curan las heridas de tenerlas, los que podemos decidir a quien amar y cuando, aquellos que se nos permite en libertad creer en un dios, en otro o en ninguno.

Nosotros decidimos representar de nuevo El Quijote de Cervantes, quisimos dar el tributo de la ilusión a Sancho, representación este del pueblo común universal, y hablamos de la necesidad de formar un único cuerpo social que aglutinase a toda la humanidad soportada en la identidad planetaria, la ciudadanía universal, el gobierno mundial en donde todos tengamos esos mismos derechos de los que gozamos en nuestra España de Cervantes.

De no hacer universal estas reivindicaciones ellas mismas no tendrían sentido e inteligencia ya que los espacios locales (léase nacionales) no tiene capacidad de decisión, si bien pueden servir de ejemplo para organizar la realidad común planetaria en esta dirección de densa humanidad. O analizamos la realidad en este escenario universal común o los esfuerzos de los acampados en las plazas no conseguirían –como a si ha sido– más que apuntalar algunos de los privilegios de los que disponemos, pero sí hubiera servido para mostrar al mundo que entre todos podemos conformar esa realidad soñada de más humanidad para todos, entonces el frío pasado en la noche de esta dulce primavera hubiera tenido el germen del futuro plácidamente insertado en la consciencia de cada hombre o mujer que habita este planeta. Herencia que resonó a posibilidad, de nosotros dependía.

Hoy, frustrada queda la ilusión de don Quijote a ilusionar a Sancho y, con ella, la identidad de un pueblo capaz de contagiar al mundo entero. Otra vez será… ¿lo será?