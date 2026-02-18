Empleo público en Cáceres: estas son las plazas para el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt) de la Diputación Provincial de Cáceres ha dado luz verde a su Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026, que incluye diversas plazas de funcionarios de carrera encuadradas en distintos cuerpos, escalas y subgrupos, todas ellas mediante el sistema de concurso-oposición en sus distintas modalidades.

Así, en el subgrupo A1 se convoca una plaza de Técnico de Administración General, adscrita a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, por el turno libre. En el subgrupo A2 se oferta una plaza de Técnico de Gestión de Administración General, igualmente en la Escala de Administración General, Subescala Técnica de Gestión, también por turno libre.

También en el subgrupo B se incluye una plaza de Técnico Explotación, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, que se cubrirá por turno libre mediante concurso-oposición.

Administrativos

Por lo que respecta al subgrupo C1, se convocan cuatro plazas de Administrativo. Dos de ellas, se cubrirán por turno libre, mientras que las otras dos, se reservan al turno de promoción interna. Todas están integradas en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa.

Finalmente, en el subgrupo C2 se ofertan cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, adscritas a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Tres de ellas, se convocan por turno libre, mientras que otra queda reservada al turno de discapacidad.

Esta Oferta de Empleo Público se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Diario Oficial de Extremadura y deberá ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años, conforme a la normativa vigente en materia de función pública, tal y como se anuncia este miércoles el BOP.