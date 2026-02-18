Reparación
Una gran grúa culmina la reparación del desprendimiento en la avenida de España de Cáceres y se reabre el tránsito peatonal
Varios operarios han pasado toda la mañana acometiendo la actuación
Apenas tres días ha tardado en repararse el desprendimiento que tuvo lugar en el entorno de la residencia Ciudad Jardín, situada en la avenida de España de Cáceres. En la mañana de este miércoles, una gran grúa ha elevado a varios operarios hasta la parte alta del edificio para efectuar el arreglo.
Cabe recordar que parte del revestimiento del inmueble cayó desde la zona más alta. Por fortuna, no se produjeron daños personales.
El incidente obligó a la Policía Local de Cáceres a cortar parte del acerado ante el riesgo de que pudieran desprenderse más fragmentos. Los agentes acordonaron la zona afectada y restringieron el paso de peatones. El suceso se produjo a causa del viento registrado en la ciudad.
El espacio ha permanecido casi 72 horas señalizado con cintas y se habilitó un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los viandantes, que tuvieron que utilizar el paso por la zona de aparcamientos más próxima a la calzada. Una vez concluida la reparación en la mañana de este miércoles, se ha levantado el acordonamiento.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
- La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra