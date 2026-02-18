Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una gran grúa culmina la reparación del desprendimiento en la avenida de España de Cáceres y se reabre el tránsito peatonal

Varios operarios han pasado toda la mañana acometiendo la actuación

Vídeo | La avenida de España regresa a la normalidad en Cáceres

E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Apenas tres días ha tardado en repararse el desprendimiento que tuvo lugar en el entorno de la residencia Ciudad Jardín, situada en la avenida de España de Cáceres. En la mañana de este miércoles, una gran grúa ha elevado a varios operarios hasta la parte alta del edificio para efectuar el arreglo.

Cabe recordar que parte del revestimiento del inmueble cayó desde la zona más alta. Por fortuna, no se produjeron daños personales.

El incidente obligó a la Policía Local de Cáceres a cortar parte del acerado ante el riesgo de que pudieran desprenderse más fragmentos. Los agentes acordonaron la zona afectada y restringieron el paso de peatones. El suceso se produjo a causa del viento registrado en la ciudad.

El espacio ha permanecido casi 72 horas señalizado con cintas y se habilitó un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los viandantes, que tuvieron que utilizar el paso por la zona de aparcamientos más próxima a la calzada. Una vez concluida la reparación en la mañana de este miércoles, se ha levantado el acordonamiento.

TEMAS

