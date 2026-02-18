Henar Marugán explica cómo la fisioterapia puede transformar la salud de madres y bebés en Cáceres

A pesar de su creciente importancia, disciplinas como la fisioterapia de suelo pélvico y la fisioterapia infantil para bebés siguen siendo poco conocidas por la población. Muchos desconocen cómo estas especialidades pueden mejorar la calidad de vida de madres, bebés y personas con problemas de suelo pélvico.

En este contexto, Henar Marugán se ha convertido en una referente en Cáceres. Fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y en fisioterapia infantil, consolidó su formación durante los seis años que trabajó en Francia, donde pudo especializarse en ambas áreas. En 2016 regresó a Cáceres con su pareja para estar cerca de la familia y emprender su propio proyecto profesional. Motivados por la posibilidad de ofrecer una atención más personalizada, decidieron abrir su propio centro, combinando sus especialidades y ofreciendo desde el inicio un enfoque integrativo.

Pero, ¿qué es el suelo pélvico? Según la experta, el suelo pélvico es una estructura formada por músculos, vísceras y ligamentos ubicada en la esfera pélvica. Al igual que cualquier otro grupo muscular del cuerpo, requiere ser trabajado, aunque mediante técnicas más específicas. Aunque es una zona poco conocida, tiene la importancia que merece y necesita cuidado. Ignorarla puede derivar en problemas futuros si no se le presta la atención adecuada.

Acompañando a la mujer y al bebé de manera integral

"En cuanto a mi especialidad, estoy centrada en la mujer y en el niño, un tándem que considero perfecto. Me apasiona porque me permite acompañar a la mujer desde el embarazo: cuidarla, tratarla con ejercicios, apoyarla en su salud hormonal y guiarla durante todo este proceso. Después del parto, continúo con el seguimiento del postparto, ayudando en la recuperación del suelo pélvico. Atendemos tanto a mujeres embarazadas y recientes como a pacientes con incontinencia urinaria e incluso a hombres que han sido operados de próstata; es un ámbito muy amplio. Por otro lado, también me ocupo de todo lo relacionado con el bebé, abordando posibles desajustes como cólicos o gases. Es una especialidad que requiere pasión, pero que se complementa de manera excelente con el trabajo con la madre, ofreciendo un enfoque integral tanto para ella como para el niño".

Mujer embarazada. / Cedida

Principales patologías en bebés y mujeres

En cuanto a las patologías más comunes, la experta señala que, en el ámbito infantil, los casos más frecuentes incluyen cólicos, frenillos, plagiocefalia, mocos o problemas respiratorios. En el caso de la mujer, las incontinencias urinarias son las más habituales. Además, en los últimos años ha aumentado la conciencia sobre la importancia de cuidar el suelo pélvico. Así, muchas madres que acaban de dar a luz buscan asesoramiento para recuperarse, cuidarse y conocer qué ejercicios pueden empezar a realizar de manera segura, siguiendo las recomendaciones de los especialistas.