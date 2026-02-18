Cuaresma
Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, insta a la conversión al inicio en el Miércoles de Ceniza: "Consiste en parecernos a Jesús"
En la Concatedral de Santa María, el obispo Pulido recordó que la Cuaresma es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y orientarla según la voluntad divina, siguiendo el camino de Cristo
El obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, presidió la celebración del Miércoles de Ceniza en la Concatedral de Santa María, donde centró su homilía en un claro llamado a la conversión al inicio de la Cuaresma.
Durante su intervención, el prelado recordó que este tiempo litúrgico es una oportunidad para “reconocer nuestros pasos en la vida y orientar todas nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios”. A partir de la lectura del profeta Joel, subrayó que la palabra clave de la Cuaresma es “conversión”, un concepto que explicó desde distintas perspectivas históricas y espirituales.
Pulido señaló que, para la tradición judía, convertirse significa “volver” a los orígenes, regresar a la fuente de la vida. En el mundo griego, implica un cambio de mentalidad, una elevación de la mente hacia lo esencial. Sin embargo, destacó que en la predicación de Jesús la conversión adquiere un sentido nuevo y definitivo.
"Parecernos a Jesús"
“El cristianismo no es simplemente algo místico; es un encuentro con Jesús”, recordó el obispo, citando al papa Benedicto XVI, para enfatizar que la conversión no consiste solo en corregir errores o mirar atrás, sino en avanzar siguiendo el camino de Cristo.
El obispo insistió en que convertirse es creer en Jesús y adoptar “sus pensamientos, sus actitudes y sus sentimientos”, viviendo con esperanza incluso en medio de las dificultades. Asimismo, animó a los fieles a vivir intensamente las prácticas propias de la Cuaresma, como la oración, el ayuno, la limosna y la confesión, así como medios concretos para profundizar en el seguimiento de Cristo.
La homilía la concluyó con una síntesis clara y contundente del camino cuaresmal: “¿En qué consiste convertirnos? Consiste en parecernos a Jesús”.
En torno a un centenar de fieles, todos los presentes en el templo, fueron bendecidos por la ceniza en este día que da comienzo a la Cuaresma.
