Nuevos cortes y desvíos en Cáceres por obras de accesibilidad y retirada de depósitos de gas

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado este martes de nuevas afecciones al tráfico que se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días, con motivo de trabajos de mejora de accesibilidad y de la retirada de depósitos de gas.

Ante estos cambios, el consistorio ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y ha recordado que deben extremar la precaución, respetar la señalización provisional y atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local y del personal de obra.

Obras en Virgen de Guadalupe

Según ha indicado el gobierno municipal, desde el 19 de febrero hasta el 4 de marzo se ejecutarán trabajos de mejora de accesibilidad en el paso de peatones situado en la intersección de la avenida Virgen de Guadalupe con las calles San Pedro de Alcántara y Viena.

Los trabajos, enmarcados en el plan de conservación del pavimento, implicarán el corte alternativo de un carril en cada sentido, aunque se mantendrá siempre un carril abierto al tráfico en ambas direcciones.

Retirada de depósitos

Por otro lado, con motivo de la retirada de depósitos de gas por parte de la empresa Gas Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres ha señalado que será necesaria la instalación de grúas, lo que obligará a cortes puntuales durante la ejecución de las maniobras.

En concreto, a partir de este miércoles 18 de febrero, desde las 8.00 horas, las actuaciones en la calle Profesor Hernández Pacheco supondrán el corte total durante los trabajos. El dispositivo de circulación previsto incluye: