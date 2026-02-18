Paula Penedo asume la dirección del Hotel V Centenario en una emotiva despedida de Guillermo Antón

El relevo en la dirección del Hotel V Centenario —operado bajo la marca Barceló en la capital cacereña— se ha escenificado en un acto cargado de emoción en el que Guillermo Antón ha puesto fin a una década al frente del establecimiento y ha dado paso a Paula Penedo como nueva directora.

Una década “en la que ha ocurrido de todo”

Antón ha abierto su intervención agradeciendo la presencia de autoridades, clientes y trabajadores, y ha admitido el componente sentimental del momento. “Tras diez años al frente de la dirección del hotel llega el momento de cerrar una etapa que ha marcado profundamente mi vida personal y profesional”, ha señalado.

Ha recordado que han sido “cuatro o cinco años intensísimos dentro de una década entera en la que ha ocurrido de todo: la reforma, el COVID, apagones y también muchos hitos felices”. Un balance que ha sintetizado un periodo de transformación estructural y de gestión en escenarios de máxima complejidad.

Reconocimiento al equipo y a la ciudad

El ya exdirector ha querido poner el foco en el equipo humano como principal activo del establecimiento. “No habría sido capaz sin el respaldo de los amigos que me he encontrado en Cáceres y, sobre todo, sin el magnífico equipo del hotel. Un equipo comprometido, profesional y profundamente humano que ha convertido cada reto en un logro común”.

En su despedida ha subrayado la “calidez, cercanía y autenticidad de los extremeños” y ha concluido con un mensaje directo: “No digo adiós, digo gracias. Millones de gracias por todo el apoyo y la fuerza que me habéis dado estos años”.

Durante el acto ha estado arropado por representantes institucionales como el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la portavoz socialista Belén Fernández.

También, el presidente Banco de Alimentos de Cáceres, Juan Carlos Rincón; el presidente CP Cacereño, Carlos Ordóñez; concejales del Gobierno local como Pedro Muriel; así como el nuevo senador autonómico Laureano León Y directores y directoras de hoteles como Felisa Acedo (NH Palacio de Oquendo) y la de Casa Pizarro en Cáceres; así como el nuevo director del Hilton de Godoy, Jaime Garrido; Jorge Sánchez, director del Hospes Palacio de Arenales, y el ex director del Parador de Cáceres Pepe Menguiano.

Enrique Martín Bernardi, antiguo coronel del Cefot; Enrique Chacón, gerente de Conyser; Jorge Azcona, gerente del Perú Cáceres Wellness y también representantes del mundo de la hostelería y los negocios, como Pablo Medrano de Oquendo; así como Paco Piñero de Electrocash y la nueva directora comercial de el Periódico Extremadura, Nelia Pulido, entre otros.

“El listón está muy alto”

Por su parte, Paula Penedo ha iniciado su intervención reconociendo la responsabilidad del cargo y el nivel de exigencia heredado. “Es una noche muy especial para mí, marca una nueva etapa profesional. Estoy muy consciente de la responsabilidad que tengo al estar al frente de este hotel”, ha afirmado.

La nueva directora ha destacado su intención de “seguir construyendo sobre todo lo que ha hecho Guillermo”, al que ha definido como “una gran persona y un gran profesional”. También ha reconocido el “listón tan alto” que deja su antecesor y ha expresado su voluntad de estar a la altura “con todos vosotros y con la ciudad”.

Un hotel abierto a Cáceres

Penedo ha agradecido la acogida recibida en sus primeros días y ha subrayado su compromiso con el equipo y con el entorno. “La intención es que este hotel siga siendo un lugar de encuentro, un sitio de recreo para la ciudad y para quienes nos visitan”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de trabajar de manera coordinada con el sector para contribuir a que Cáceres “siga siendo el destino maravilloso que es”, reforzando el posicionamiento del establecimiento dentro del mercado turístico regional.

Continuidad y proyección estratégica

El acto se ha convertido también en un punto de encuentro del sector turístico y empresarial, con presencia de responsables de establecimientos como el Hospes Palacio de Arenales y el Parador de Cáceres, además de representantes del comercio, la construcción y los medios de comunicación.

Con este relevo, el Hotel V Centenario ha iniciado una etapa de continuidad en la excelencia operativa y de proyección estratégica, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el segmento urbano y corporativo y mantener su estrecha vinculación con la vida económica y social de la capital cacereña.