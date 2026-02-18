Ponzano y Sotogrande: el ejemplo de que el tardeo de Cáceres vive su gran momento

El proyecto Ponzano encara su apertura en Cáceres para el próximo mes de mayo con una idea clara: el tardeo será la base de su propuesta. La música, el ambiente y la experiencia social marcarán el eje central de un espacio que aspira a convertirse en uno de los nuevos puntos de encuentro de la ciudad. La panadería y bar cafetería Chefpan sirvió sus últimas cañas la pasada Navidad en la calle Amberes, pero el local ya tiene relevo de la mano de la Sociedad Grupo Ponzano Hostelería e Inversión, según confirmaba este martes uno de los creadores del proyecto, el empresario de hostelería Isaac Amaya. Chefpan será a partir del próximo mes de mayo un gastrobar que se llamará Ponzano y que trabajará toda la franja horaria desde los desayunos hasta las copas, aunque se centrará en el tardeo emergente que se ha asentado en el barrio de Cabezarrubia con otros negocios de éxito como Avalon o La Reina.

Desde la promotora se ha apostado por complementar el ocio con una propuesta de comida pensada para acompañar la experiencia, pero el concepto gira en torno al tardeo y la dinamización musical, con conciertos y sesiones de dj’s como grandes reclamos.

Además de la programación musical, el local prevé acoger eventos temáticos y celebraciones privadas, ampliando así su actividad más allá del formato habitual de bar o sala de ocio. La intención es dotar al espacio de versatilidad para atraer a distintos públicos y franjas de edad, especialmente en horario vespertino.

Dos locales

En realidad, Chefpan se dividirá en dos locales, Ponzano y Sotogrande, que será otro establecimiento, aunque desde la empresa no se ha planteado una diferenciación conceptual cerrada entre ambos más allá de su propia identidad como locales distintos. Eso sí, Sotogrande se perfila como un local para el verano, estación en la que está prevista su apertura.

Chefpan da paso a Ponzano en Cáceres /

La llegada de estos nuevos espacios ha generado expectación en el sector hostelero local. La inversión asociada al proyecto y la contratación de personal han supuesto un movimiento económico que puede tener impacto en la zona, tanto por la creación de empleo directo como por el efecto indirecto en otros servicios.

Uno de los asuntos que más preocupa a vecinos y empresarios es el aparcamiento. El aumento de actividad en el entorno ha reabierto el debate sobre la movilidad y la capacidad de estacionamiento. Por el momento, no se han anunciado medidas concretas más allá de la apelación a una organización responsable por parte de los clientes, aunque la situación podría requerir coordinación con el Ayuntamiento si la afluencia es elevada.

Desde Grupo Ponzano Hostelería e Inversión se ha trasladado la voluntad de consolidar un modelo estable en Cáceres, adaptado a las nuevas tendencias de ocio y con una programación atractiva que mantenga el interés a lo largo del año. Las expectativas pasan por fidelizar al público local y posicionarse como referencia en el segmento del tardeo.

La inauguración incluirá acciones especiales para dar a conocer el espacio y atraer a los primeros asistentes, aunque los detalles concretos se irán desvelando en los próximos días.

El diseño del local ha buscado crear un entorno moderno y funcional, con zonas diferenciadas que faciliten tanto la convivencia social como el disfrute de la música. La distribución del espacio y la ambientación han sido concebidas para reforzar esa experiencia de tardeo que constituye la esencia del proyecto.