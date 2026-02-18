En riesgo de colapso
"No sabemos si tendremos que pagar, ni cuánto será": la rehabilitación de la fachada de Río Tíber (Cáceres) arranca entre el desconocimiento de los vecinos
Residentes en el inmueble reconocen que han existido reuniones informativas con la administración de fincas, pero no les han comunicado formalmente la cuantía que deberán abonar. El ayuntamiento está ejecutando la obra de forma subsidiaria
Vecinos del edificio Río Tíber, 6 (en la barriada Aldea Moret de Cáceres), cuya fachada principal estuvo cerca de colapsar el pasado mes de noviembre, reconocen que no saben todavía lo que tendrán que pagar para la reforma: "Ni siquiera nos han dicho si tendremos que abonar algo", revela una residente en el bajo. Tras una reunión con la administración de fincas el 16 de enero en la que trataron el informe sobre la situación del inmueble y la reparación a realizar, cuentan que aún no les han comunicado formalmente la cuantía que deberán pagar. Cabe recordar que el ayuntamiento está ejecutando la obra de forma subsidiaria.
Rehabilitación
La rehabilitación de la fachada ya ha comenzado. Lo hizo este pasado martes. La empresa Jiménez Nevado Construcciones fue la adjudicataria de la actuación por un importe que, por el momento, no se ha hecho pública. Esto provoca que los vecinos tampoco puedan saber exactamente la cuantía que deberán pagar una vez que se divida entre todos los inmuebles.
El consistorio tomó la decisión de asumir el coste de forma subsidiaria para ejecutarla de emergencia y garantizar, de esta forma, la seguridad de los vecinos. La pared presentaba graves problemas estructurales y un riesgo inminente de colapso. Los trabajos incluían también la realización de catas en todo el inmueble para conocer su estado general y evaluar posibles daños estructurales adicionales.
Problemas
Los problemas de este inmueble provocaron que los vecinos tuvieran que ser desalojados el pasado 30 de noviembre tras producirse un desprendimiento en la fachada principal del edificio como consecuencia de un fallo en el encofrado. Inmediatamente, se actuó para asegurar que no se produjera el desprendimiento total de la fachada instalando una estructura de madera.
Cabe recordar que los informes técnicos municipales incorporados al expediente urbanístico de este caso concluyen que todas las fachadas del inmueble sufre la misma patología constructiva, aunque con distintos grados de afección. El origen del problema sería el apoyo insuficiente de la hoja exterior del cerramiento sobre los forjados, lo que provocó desplazamientos horizontales, grietas en los huecos de las ventanas y fracturas del aparejo.
