Deterioro urbano
Los mayores, también afectados por los socavones del campus de Cáceres: "El flujo de personas por la tarde es continuo"
La Agrupación Vecinal de Cáceres contactará con la comunidad universitaria para analizar posibles actuaciones ante el deterioro del firme en los accesos al recinto universitario
Tras las quejas expresadas por la comunidad universitaria, las agrupaciones vecinales de la capital cacereña han comenzado a pronunciarse sobre el mal estado del firme en los accesos al campus universitario de Cáceres. El presidente de la asociación de vecinos de La Madrila, Paco de Borja, ha asegurado que el deterioro resulta evidente para cualquier vecino o conductor que circula por el entorno. "Como usuario que ha pasado recientemente por la zona, puedo decir que está que da pena".
Según el representante vecinal, el estado del asfalto, que presenta actualmente baches y socavones, es especialmente llamativo en el acceso por la zona de la Biblioteca Central, en dirección a las distintas facultades, donde el desgaste puede apreciarse con mayor claridad.
A su juicio, existe además un factor que incrementa la presión sobre el vial y que "quizás no se está teniendo en cuenta": la intensa actividad de la Universidad de Mayores. De Borja ha explicado que al tránsito habitual de profesorado y alumnado se suma la llegada de numerosos usuarios que acuden a las clases en horario de tarde, incrementando el deterioro del firme en una zona ya de por sí muy castigada. "Son muchísimas personas y normalmente acuden con sus coches o en los autobuses urbanos", ha apuntado.
Seguimiento del caso
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres, Gema Gallego, ha reconocido que no tenían constancia directa de la situación concreta en el campus, aunque ha avanzado que analizarán el caso. "Nos pondremos manos a la obra", ha asegurado, precisando que contactarán con la comunidad universitaria en los próximos días para valorar posibles actuaciones.
Otras zonas afectadas
Más allá de los problemas detectados en los accesos al campus universitario, Paco de Borja ha subrayado que en el barrio de La Madrila existen "un par de calles en mal estado" y que queda pendiente de arreglo un tramo en la calle Santa Teresa de Jesús.
Asimismo, ha recordado que siguen a la espera de la remodelación de la entrada principal del Parque del Príncipe, incluida en los presupuestos participativos, sobre la que, según ha indicado, no han vuelto a tener noticias, y también ha advertido de que en la barriada de Aguas Vivas muchas de sus vías presentan un deterioro acusado del asfaltado.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
- La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra