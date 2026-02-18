Los mayores, también afectados por los socavones del campus de Cáceres: "El flujo de personas por la tarde es continuo"

Tras las quejas expresadas por la comunidad universitaria, las agrupaciones vecinales de la capital cacereña han comenzado a pronunciarse sobre el mal estado del firme en los accesos al campus universitario de Cáceres. El presidente de la asociación de vecinos de La Madrila, Paco de Borja, ha asegurado que el deterioro resulta evidente para cualquier vecino o conductor que circula por el entorno. "Como usuario que ha pasado recientemente por la zona, puedo decir que está que da pena".

Según el representante vecinal, el estado del asfalto, que presenta actualmente baches y socavones, es especialmente llamativo en el acceso por la zona de la Biblioteca Central, en dirección a las distintas facultades, donde el desgaste puede apreciarse con mayor claridad.

A su juicio, existe además un factor que incrementa la presión sobre el vial y que "quizás no se está teniendo en cuenta": la intensa actividad de la Universidad de Mayores. De Borja ha explicado que al tránsito habitual de profesorado y alumnado se suma la llegada de numerosos usuarios que acuden a las clases en horario de tarde, incrementando el deterioro del firme en una zona ya de por sí muy castigada. "Son muchísimas personas y normalmente acuden con sus coches o en los autobuses urbanos", ha apuntado.

Carlos Gil

Seguimiento del caso

Por su parte, la presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres, Gema Gallego, ha reconocido que no tenían constancia directa de la situación concreta en el campus, aunque ha avanzado que analizarán el caso. "Nos pondremos manos a la obra", ha asegurado, precisando que contactarán con la comunidad universitaria en los próximos días para valorar posibles actuaciones.

Otras zonas afectadas

Más allá de los problemas detectados en los accesos al campus universitario, Paco de Borja ha subrayado que en el barrio de La Madrila existen "un par de calles en mal estado" y que queda pendiente de arreglo un tramo en la calle Santa Teresa de Jesús.

Asimismo, ha recordado que siguen a la espera de la remodelación de la entrada principal del Parque del Príncipe, incluida en los presupuestos participativos, sobre la que, según ha indicado, no han vuelto a tener noticias, y también ha advertido de que en la barriada de Aguas Vivas muchas de sus vías presentan un deterioro acusado del asfaltado.