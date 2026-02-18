La venta online y las falsificaciones, principales retos de José Javier Alcántara, dueño de Cynara en Cáceres

José Javier Alcántara lleva 20 años al frente de Cynara, la tienda de moda situada actualmente en la calle Gil Cordero. A lo largo de estas dos décadas, el establecimiento ha conseguido mantener una clientela fiel que valora la experiencia de probarse las prendas, el trato cercano y personalizado, la posibilidad de realizar cambios y la opción de encargar productos según sus necesidades. "Hace un par de años casi se perdió por completo la costumbre de comprar en tiendas físicas, pero ahora parece que poco a poco está regresando ese trato directo con el cliente. Quizás también influye que soy de los pocos que quedan en Cáceres dedicados a la venta de ropa de marca y de estilo urbano, y que hemos conseguido resistir".

Las dificultades del comercio local y el valor del trato cercano

"No ha sido fácil. El comercio local es muy complicado de mantener. Primero nos afectó la llegada de las franquicias; después, la venta online, que considero el principal golpe para el pequeño negocio; y, a día de hoy, las falsificaciones, cada vez más logradas y, por supuesto, ilegales. Esos son los principales problemas a los que nos enfrentamos quienes regentamos este tipo de tiendas y que, en muchos casos, nos empujan hacia la decadencia. Aun así, seguimos adelante gracias a las personas que apuestan por la exclusividad, que confían en nosotros para comprar un regalo de cumpleaños, en Navidad o durante las rebajas. En una ciudad como Cáceres, lo que realmente nos diferencia es el trato humano. Tengo la suerte de que la gente ya nos conoce y valora esa cercanía".

Estrategia digital y adaptación al entorno online

Por otro lado, de cara al futuro, Alcántara sostiene que la opción más acertada es "aliarse con el enemigo", es decir, apostar por la presencia en páginas web. En su caso, recurre a esta estrategia únicamente en momentos puntuales, como durante periodos de rebajas o festividades concretas. Asimismo, apuesta por las redes sociales y mantiene presencia activa en plataformas como Facebook e Instagram, donde publica información sobre la nueva temporada y las promociones o descuentos vigentes.