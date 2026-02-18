El Via Crucis de la Hermandad de la Salud de Cáceres recorrerá diversos puntos emblemáticos de la ciudad este sábado

Estas semanas se está empezando a ver los primeros movimientos en las cofradías cacereñas de cara a la Semana Santa de este año. Desde los Ramos hasta el Nazareno, los ensayos van comenzando, los besapiés van anunciándose y los ritos cuaresmales también van viendo la luz.

Es el caso de la Franciscana Hermandad de la Salud de Cáceres, que inicia sus actos con su tradicional Via Crucis. Tendrá lugar este sábado, 21 de febrero, a las 19.00 horas. Se rezará el Via Crucis con la imagen de Jesús de la Salud por el siguiente recorrido: Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, San Juan, Corredera, Gallegos, Hornos, Soledad (Iglesia del Monasterio de Santa Clara), plaza de Santa Clara, Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo (visita a la Iglesia del Convento de San Pablo), Condes, Arco de Santa Ana, Adarves, Arco de la Estrella, plaza Mayor, General Ezponda a Santo Domingo.

Un itinerario que dista mucho del que realiza en su penitencia del Lunes Santo que realiza junto a la Virgen de la Estrella. Durante el recorrido se rezarán estaciones en los monasterios de Santa Clara y San Pablo, acompañando musicalmente la coral In-Pulso.

Via Crucis Señor de la Salud. / Hermandad de la Salud

Hermandad de la Salud

La historia de la Hermandad de la Salud se remonta al 6 de noviembre de 2006, fecha en la que fue oficialmente fundada con sede canónica en el Templo Conventual de Santo Domingo. Esta corporación procesional realizó su primera salida el Lunes Santo de 2009, sacando a la calle la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Injusta Sentencia, portada a costal, y en años posteriores completando el misterio que representa la Sentencia de Cristo, con un centurión romano, un judío sanedrita, Poncio Pilatos, y Claudia Prócula.

En 2019 se incorporó el paso de María Santísima de la Estrella, talla mariana bendecida en 2014, consolidando así su presencia en la Semana Santa cacereña con pasos propios y una estética identificable dentro del calendario de procesiones locales.

Paso procesional del Lunes Santo de Jesús de la Salud. / Pablo Parra

La hermandad también tiene un fuerte arraigo más allá de la Semana Santa, implicándose en cultos, actividades formativas, lúdicas y de caridad durante todo el año. Una parte destacada de su labor es la romería de los Santos Mártires, recuperación de una tradición secular de Cáceres vinculada a la antigua cofradía que organizaba la romería en enero, cuya devoción había estado latente desde el siglo XIX antes de su revitalización en los años ochenta y luego retomada por esta hermandad más joven.

Noticias relacionadas

Asimismo, organiza la fiesta de la Cruz de Mayo y celebra cultos a San Francisco de Asís, adoptando al santo como cotitular, lo que refuerza sus vínculos con la comunidad franciscana y la vida religiosa de la ciudad, además de contar con secciones como un grupo joven y una agrupación musical.