Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas

Nueva promoción de vivienda en pleno centro de Cáceres. El antiguo edificio donde tuvo su sede la Gerencia del Catastro en la calle Doctor Marañón se va a reconvertir en nueve apartamentos y 14 trasteros. Ya han comenzado las obras en la parte baja del bloque para reconvertir el espacio gracias al proyecto 'Terrazas de Cánovas', promovido por la empresa VegaVera.

La actuación va a permitir generar una nueva oferta residencial en una zona con escasa disponibilidad, reforzando el dinamismo del centro y apostando por la optimización de inmuebles en entornos consolidados. Todo ello, en un contexto en el que existe falta de vivienda en áreas céntricas ya no solo de la ciudad de Cáceres, sino que es un elemento común compartido por otros municipios del país. Por ello, desde la firma impulsora indican que iniciativas como esta contribuyen a ampliar la oferta desde dentro del propio tejido urbano.

Proyecto 'Terrazas de Cánovas'. / E. P.

El proyecto contempla la adecuación del inmueble a estándares actuales de eficiencia y confort, con una planificación orientada a mejorar su comportamiento energético y adaptarlo a las necesidades del mercado actual. Las obras acaban de comenzar y, actualmente, se están realizando tareas de desencombro. Media docena de operarios se emplean a fondo para sacar todos los escombros a la calle por la zona de León Leal y la Ronda del Carmen.

Nueve apartamentos

Según cuentan desde la propia entidad, 'Terrazas de Cánovas' va a contar con siete apartamentos de un dormitorio y otros dos de dos dormitorios. La superficie será de entre 80 y 120 metros cuadrados. El precio de los inmuebles irá desde los 172.000 euros y se prevé que antes de que acabe el año ya estén entregadas a sus futuros propietarios. Además, añaden que el 30% de los apartamentos ya están reservados.

Los operarios siguen desencombrando el inmueble para iniciar la construcción. / E. P.

Se trata de un inmueble de más de 1.000 metros cuadrados al que se le va a dar nuevo uso, por lo que fue necesario tramitar una modificación urbanística aprobada en el pleno del pasado mes de junio. La norma imponía una limitación al número de viviendas en un espacio determinado, pero se eliminó dicha restricción sin suponer un aumento de la edificabilidad.

VegaVera

"Terrazas de Cánovas responde a la forma de trabajar de VegaVera: identificar los activos con potencial en ubicaciones estratégicas y gestionarlos de manera integral, desde el análisis inicial hasta la ejecución y comercialización. Este modelo permite mantener coherencia en todas las fases y garantizar viabilidad a largo plazo. Con este proyecto, reafirmamos la apuesta por Cáceres como base de operaciones y como eje principal de crecimiento, combinando arraigo local con expansión en otros mercados urbanos", explica la compañía, que informará próximamente sobre los avances del proyecto a través de sus canales oficiales y su oficina de la ciudad, ubicada en la calle Gil Cordero, 19.

De hecho, el grueso de las operaciones de la entidad se han desarrollado en Cáceres, donde se ha centrado el crecimiento en la puesta en valor de inmuebles en zonas consolidadas de la ciudad, donde parece complicado crear nuevas promociones de vivienda por la falta de espacio y porque hay que tener imaginación para crear nuevas ofertas de casas. Además, fuera de la región han desarrollado promociones en Madrid y Granada y prevén comenzar a trabajar en breve en Málaga.

Otras ofertas

La construcción de vivienda en pleno centro de Cáceres, a pesar de ser complicada, está creciendo en las últimas semanas. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo también se han aliado para sacar adelante un proyecto de cuatro apartamentos en un lugar privilegiado de la ciudad: la avenida Virgen de la Montaña. Van a estar de obras hasta finales del mes de marzo.

El Periódico Extremadura

Sus viviendas van a disponer de dos dormitorios, un baño y un salón-cocina, además de trasteros. En total, van a disponer de 65 metros cuadrados. Se están construyendo en el bajo del inmueble que hace esquina entre la avenida Virgen de la Montaña y la calle Fernando Bravo, donde ha estado históricamente la tienda de moda infantil Pequeñines. Ese local se va a transformar por completo y en toda su extensión van a nacer las cuatro nuevas viviendas.