Una gran actuación en la plaza Mayor de Cáceres impulsará la candidatura de la Capitalidad

Cáceres sigue trabajando para involucrar al máximo a la ciudadanía de cara a su candidatura a Capital Europea de la Cultura para el año 2031. En las redes sociales de la entidad se ha anunciado un gran acto para este domingo en la plaza Mayor a partir de las 12.00 horas en el que, según ha podido saber este diario, actuarán unas 200 personas. Ya se realizó un acto similar en la plaza de Santa María con la instalación de 'Hojas blancas', donde los cacereños pudieron dejar sus mensajes.

Cáceres ha intensificado en el último año su estrategia para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un título que se decide en el marco de un procedimiento estatal regulado y con plazos marcados. La candidatura, articulada bajo la marca Cáceres 2031, ha consolidado estructura, relato y agenda: ha llevado su propuesta a Bruselas, ha registrado su bidbook (el documento estratégico de la candidatura) y ha sumado más de 129 adhesiones de entidades e instituciones, además de fijar un plan de trabajo para 2026 con presupuesto propio y una futura oficina de activación cultural.

Fotogalería | Así son los mensajes para la capitalidad de Cáceres / Carlos Gil

En paralelo, el contexto de la competición se ha ido aclarando: 2031 es el año asignado a España (junto a Malta) dentro del calendario europeo, y la carrera interna se dirime entre ciudades que compiten por representar al país. En esa carrera, Cáceres ha buscado situarse como una candidatura con vocación europea, apoyos transversales y una idea fuerza: la cultura como herramienta de transformación, cohesión y proyección internacional.

La candidatura ha avanzado, además, en su arquitectura institucional. El proyecto se ha vehiculado a través del Consorcio Cáceres 2031, una figura creada para coordinar el trabajo técnico, ordenar la gobernanza y dar continuidad a la hoja de ruta.

La obtención del título de Capital Europea de la Cultura para 2031 significaría para Cáceres una importante inyección de visibilidad y financiación, y la posibilidad de ejecutar un ambicioso programa cultural durante todo ese año que promovería la diversidad, el diálogo intercultural y el desarrollo socioeconómico mediante actividades artísticas de ámbito local, nacional y europeo.