El alcalde de Cáceres, frente a las firmas en contra de la reforma de Virgen de la Montaña: "Hay que respetar el arbolado en la medida de lo posible"

El debate sobre la reforma de Virgen de la Montaña ha llegado al pleno este jueves y evidencia la división ciudadana ante una de las principales intervenciones urbanísticas previstas en la capital cacereña, con el Gobierno municipal decidido a ejecutar la reforma y parte del tejido vecinal reclamando mayor protección patrimonial y un modelo de ciudad diferente para una de sus avenidas más emblemáticas.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido en el pleno municipal la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña pese a la contestación vecinal expresada por colectivos y residentes, que han presentado 1.700 firmas contra el proyecto y han cuestionado tanto su diseño como la falta de participación ciudadana previa; el regidor ha confirmado que la actuación seguirá adelante sin modificaciones sustanciales.

Mateos ha reprochado a los críticos que no mostraran la misma contestación social en actuaciones aprobadas en la pasada legislatura

Cáceres Verde

El representante de la asociación Cáceres Verde Rafael Fontán ha recordado que el colectivo solicitó en octubre de 2023 que el bulevar fuese protegido como patrimonio histórico y paisaje urbano histórico, petición trasladada por escrito y en reunión con concejales. Según ha señalado, las obras comenzarán “sin que nada de esto se haya tenido en cuenta”.

Fontán ha criticado que el proyecto redactado por la empresa adjudicataria no recoja el valor histórico del bulevar ni el de los edificios singulares de la zona, y que el arbolado apenas reciba atención en la memoria técnica. “La 'felicidad' del equipo de Gobierno no es compartida por muchas de las personas que habitamos esta ciudad”, ha concluido.

En el mismo turno de intervenciones (fuera del orden de día) ha participado Rosa María Pariente, vecina afectada por la remodelación, quien ha asegurado que los residentes no comparten la reestructuración urbanística prevista al considerar que no favorece la vida cotidiana del barrio.

Transformación urbana

Por su parte, Mateos ha comparado la actuación con otras transformaciones urbanas ejecutadas en la ciudad, como Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara, que, a su juicio, han mejorado el espacio público. “El objetivo es que el peatón gane espacio y que los coches tengan menos protagonismo”.

El alcalde ha defendido que el proyecto respeta el arbolado “en la medida de lo posible” y que esa ha sido la instrucción trasladada al equipo técnico redactor. Asimismo, ha explicado que el pliego de licitación fue suspendido temporalmente para corregir anomalías detectadas y adaptarlo a las indicaciones de la Oficina de Desarrollo Urbano.

Mateos ha asegurado que se abrió un periodo de alegaciones durante la exposición pública del proyecto y ha reprochado a los críticos que no mostraran la misma contestación social en actuaciones aprobadas en la pasada legislatura, como el parking del Parque del Príncipe.