Alimentación natural para mascotas: la experta Rocío Piriz explica sus beneficios y cómo incorporarla

Rocío Piriz, especialista en alimentación para mascotas en Cáceres, lleva más de 13 años ofreciendo en la ciudad alternativas de alimentación natural para animales de compañía. En una entrevista concedida a este diario, la experta analiza los beneficios de este tipo de nutrición y subraya la importancia de incorporarla de forma adecuada en la dieta de las mascotas para favorecer su salud y bienestar.

Alimentación natural: más que una moda, un regreso a su esencia carnívora

"La alimentación natural no tiene nada de extraño, en esencia, consiste en ofrecer a las mascotas alimentos frescos y de calidad, como carnes y pescados, que constituyen la base de su dieta. Tanto los perros como los gatos cuentan con un sistema digestivo propio de los carnívoros, por lo que este enfoque busca emular, a grandes rasgos, lo que cazarían y consumirían en la naturaleza, respetando así su fisiología y necesidades nutricionales". Asimismo, Piriz señala que, aunque actualmente la alimentación natural está cobrando protagonismo en el mundo del perro y del gato y muchos la perciben como una moda, en realidad no se trata de una tendencia pasajera.

Gato y perro. / National Geographic.

"Llevamos 13 años apostando por este tipo de alimentación porque creemos que supone un verdadero respeto a la especie, se trata de dar al cuerpo del perro o del gato lo que realmente necesita. Al fin y al cabo, ofrecer a un carnívoro una dieta con una elevada proporción de vegetales o hidratos de carbono no responde a su naturaleza. Su intestino es corto, puede digerirlos, sí, pero eso no significa que sea lo más adecuado para su organismo".

El origen del cambio

"En nuestro caso, empezamos a profundizar en este modelo de alimentación a raíz de una experiencia personal. Nuestra perrita sufrió una pancreatitis provocada por la alimentación, no porque comiera mal, sino porque lo que ingería no le sentaba del todo bien. A partir de ahí comencé a investigar más. Durante unos meses estuvo comiendo exclusivamente un pienso específico, sin salirse de esa pauta, mientras yo seguía formándome y buscando alternativas. Mi prioridad era que estuviera lo mejor posible y, finalmente, de un día para otro decidimos dejar el pienso y apostar por una alimentación cruda y natural".

Cocinado o crudo: elegir según las necesidades del perro

Por último, la experta señala que dentro de la alimentación natural existen dos grandes opciones: la comida cocinada y la dieta cruda, conocida como BARF (acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food, es decir, alimentación cruda biológicamente apropiada). Aclara que ninguna es, por definición, mejor que la otra, sino que ambas son alternativas válidas según las necesidades de cada animal. La comida cocinada, al estar sometida a calor, suele resultar más digestiva, mientras que la dieta BARF reproduce de forma más fiel lo que un perro consumiría en la naturaleza, carne, huesos, vísceras y una pequeña proporción de materia vegetal, por lo que suele recomendarse especialmente en animales sin patologías previas. En cualquier caso, concluye, los beneficios de una alimentación adecuada se perciben con rapidez y de manera visible en la salud y vitalidad de las mascotas.