Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sanidad

El Área de Salud de Cáceres amplía los servicios y la atención especializada a pacientes con ELA de toda la provincia

El Hospital San Pedro de Alcántara, gracias a fondos autonómicos y europeos, amplía su equipo multidisciplinar de ELA con siete consultas, gimnasio y salas adaptadas, mejorando la atención en Cáceres

Imagen del equipo especializado de ELA.

Imagen del equipo especializado de ELA. / Junta de Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

Buenas noticias para los enfermos de ELA en Cáceres. El Hospital San Pedro de Alcántara amplía los servicios del Equipo Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para atender a personas afectadas por esta enfermedad en toda la provincia de Cáceres.

Gracias a los 300.679 euros procedentes de fondos de la Comunidad Autónoma y fondos Next Generation de la Unión Europea, con los que se creará 7 consultas, un gimnasio para rehabilitación, sala de espera y baños adaptados.

Con esta ampliación se mejora la calidad de la asistencia sanitaria y se garantiza un abordaje integral y humanizado de la ELA, facilitando que pacientes de otras áreas de salud, como Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, reciban seguimiento ambulatorio por parte de este equipo especializado.

Imagen del hospital San Pedro de Alcántara.

Imagen del hospital San Pedro de Alcántara. / Pablo Parra

Equipo Multidisciplinar de ELA

El Equipo Multidisciplinar de ELA de la Junta de Extremadura se creó en septiembre de 2023 con el objetivo de optimizar el bienestar y aumentar la supervivencia de los pacientes. Está integrado por profesionales de distintas especialidades que trabajan de forma coordinada, entre ellos neumología, neurología, rehabilitación respiratoria y locomotora, fisioterapia respiratoria, logopedia, endocrinología y nutrición, además de la Unidad Funcional Hospitalaria, Interconsulta y Enlace en Salud Mental, y enfermería de coordinación y gestión de casos.

También cuenta con la colaboración de otros servicios como Cuidados Paliativos, Digestivo, Radiología Intervencionista y Otorrinolaringología.

Además, el área de salud de Cáceres contará con la colaboración de las demás áreas como la de Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes.

Con esta ampliación, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma su compromiso con una atención cercana, equitativa y de calidad, garantizando que todas las personas diagnosticadas con ELA reciban los recursos y el acompañamiento profesional que necesitan.

Nuevo Centro ELA

Este avance para el tratamiento de la ELA en Cáceres se suma a la creación del Centro ELA que se está construyendo en la ciudad. Si se cumplen los plazos, abrirá en junio de 2026 en su nueva ubicación, la Residencia de Mayores Cervantes.

Será en la tercera planta del centro residencial donde este espacio cuente con 30 habitaciones adaptadas, baños geriátricos, una sala común de control intensivo, un comedor, dos controles de enfermería, lavandería, cocina y acceso a las terrazas en unas instalaciones diseñadas para "priorizar la dignidad y calidad de vida" de los residentes.

Noticias relacionadas y más

Cáceres será pionera con un centro de ELA de referencia nacional: 25 plazas en la Residencia Cervantes

Cáceres será pionera con un centro de ELA de referencia nacional: 25 plazas en la Residencia Cervantes

Jorge Valiente

Desde la Junta de Extremadura se hizo hincapié en dotar a las instalaciones de características hogareñas, con el objetivo de que los residentes puedan mantener una vida lo más normalizada posible. La configuración arquitectónica, así como los entornos y espacios verdes del centro, serán adaptados para que las personas se sientan como en un nuevo hogar. Además, cuenta con la ventaja de que dispone el San Pedro de Alcántara a apenas cinco minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  5. Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  8. Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval

El Tribunal Supremo da la razón al Colegio de Médicos de Cáceres y los directores de Zonas de Salud deberán ser del grupo A1

El Tribunal Supremo da la razón al Colegio de Médicos de Cáceres y los directores de Zonas de Salud deberán ser del grupo A1

El ‘sinhogarismo’ remueve el pleno y devuelve el foco al centro abandonado de la extinta Feafes: "Hay alrededor de veinte personas durmiendo en la calle en Cáceres"

El ‘sinhogarismo’ remueve el pleno y devuelve el foco al centro abandonado de la extinta Feafes: "Hay alrededor de veinte personas durmiendo en la calle en Cáceres"

El Área de Salud de Cáceres amplía los servicios y la atención especializada a pacientes con ELA de toda la provincia

El Área de Salud de Cáceres amplía los servicios y la atención especializada a pacientes con ELA de toda la provincia

Primeros trabajos en marcha para eliminar baches y socavones del asfaltado en el campus de Cáceres

Primeros trabajos en marcha para eliminar baches y socavones del asfaltado en el campus de Cáceres

Nuevo parón de varias semanas en las obras del Puente de San Francisco de Cáceres por el tren de borrascas

Nuevo parón de varias semanas en las obras del Puente de San Francisco de Cáceres por el tren de borrascas

Una gran actuación en la plaza Mayor de Cáceres impulsará la candidatura de la Capitalidad

Una gran actuación en la plaza Mayor de Cáceres impulsará la candidatura de la Capitalidad

Cuartos del Baño vuelve a protagonizar una protesta para exigir el arreglo del camino público a la finca de Cáceres

Cuartos del Baño vuelve a protagonizar una protesta para exigir el arreglo del camino público a la finca de Cáceres

Paula Penedo asume la dirección del Hotel V Centenario en una emotiva despedida de Guillermo Antón

Paula Penedo asume la dirección del Hotel V Centenario en una emotiva despedida de Guillermo Antón
Tracking Pixel Contents