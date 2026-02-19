El Área de Salud de Cáceres amplía los servicios y la atención especializada a pacientes con ELA de toda la provincia

Buenas noticias para los enfermos de ELA en Cáceres. El Hospital San Pedro de Alcántara amplía los servicios del Equipo Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para atender a personas afectadas por esta enfermedad en toda la provincia de Cáceres.

Gracias a los 300.679 euros procedentes de fondos de la Comunidad Autónoma y fondos Next Generation de la Unión Europea, con los que se creará 7 consultas, un gimnasio para rehabilitación, sala de espera y baños adaptados.

Con esta ampliación se mejora la calidad de la asistencia sanitaria y se garantiza un abordaje integral y humanizado de la ELA, facilitando que pacientes de otras áreas de salud, como Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, reciban seguimiento ambulatorio por parte de este equipo especializado.

Imagen del hospital San Pedro de Alcántara. / Pablo Parra

Equipo Multidisciplinar de ELA

El Equipo Multidisciplinar de ELA de la Junta de Extremadura se creó en septiembre de 2023 con el objetivo de optimizar el bienestar y aumentar la supervivencia de los pacientes. Está integrado por profesionales de distintas especialidades que trabajan de forma coordinada, entre ellos neumología, neurología, rehabilitación respiratoria y locomotora, fisioterapia respiratoria, logopedia, endocrinología y nutrición, además de la Unidad Funcional Hospitalaria, Interconsulta y Enlace en Salud Mental, y enfermería de coordinación y gestión de casos.

También cuenta con la colaboración de otros servicios como Cuidados Paliativos, Digestivo, Radiología Intervencionista y Otorrinolaringología.

Además, el área de salud de Cáceres contará con la colaboración de las demás áreas como la de Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes.

Con esta ampliación, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma su compromiso con una atención cercana, equitativa y de calidad, garantizando que todas las personas diagnosticadas con ELA reciban los recursos y el acompañamiento profesional que necesitan.

Nuevo Centro ELA

Este avance para el tratamiento de la ELA en Cáceres se suma a la creación del Centro ELA que se está construyendo en la ciudad. Si se cumplen los plazos, abrirá en junio de 2026 en su nueva ubicación, la Residencia de Mayores Cervantes.

Será en la tercera planta del centro residencial donde este espacio cuente con 30 habitaciones adaptadas, baños geriátricos, una sala común de control intensivo, un comedor, dos controles de enfermería, lavandería, cocina y acceso a las terrazas en unas instalaciones diseñadas para "priorizar la dignidad y calidad de vida" de los residentes.

Jorge Valiente

Desde la Junta de Extremadura se hizo hincapié en dotar a las instalaciones de características hogareñas, con el objetivo de que los residentes puedan mantener una vida lo más normalizada posible. La configuración arquitectónica, así como los entornos y espacios verdes del centro, serán adaptados para que las personas se sientan como en un nuevo hogar. Además, cuenta con la ventaja de que dispone el San Pedro de Alcántara a apenas cinco minutos.