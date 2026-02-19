Un final feliz
Boss, el perro de Cáceres que desapareció en Aliseda hace 23 días, ya está sano y salvo en casa: "¡Una gran alegría!"
La familia agradece la difusión. Ha sido hallado en una finca cercana a la zona en la que se perdió
Final feliz para la dura historia de Boss. El cachorro de una familia de Cáceres desapareció en Aliseda hace ya más de 23 días y este mediodía ha sido hallado sano y salvo. Una llamada de un vecino de la localidad ha alertado a la familia, que ha acudido rápidamente hasta la zona en la que le habían visto. Cuando el perro les ha reconocido, ha corrido rápidamente hacia ellos. Ya está en casa.
Boss se perdió el día 27 de enero. Es un border collie cruzado. El animal desapareció en Aliseda, donde se encontraba con una cuidadora canina mientras sus dueños estaban de viaje fuera de España. Desde ese día, toda la zona ha sido escenario de una intensa batida que ha tardado más de tres semanas en dar resultado.
A la familia ya les conocían todos los vecinos de las parcelas cercanas a las que se perdió. Eran conscientes de que el animal iba a estar bien: "Tiene que estar escondido por allí y le debe dar miedo salir", contaba Alejandra del Sol, su dueña, hace unos días.
"Me ha llamado un número que no tenía guardado y no se lo he podido coger porque estaba trabajando. Le he dicho a mi madre que le llamara. Era un hombre, Carlos, al que le quiero agradecer especialmente. Ha esperado cerca del perro sin acercarse demasiado para no espantarle. Ha esperado a que llegasen mis padres y, cuando Boss les ha visto, ha salido corriendo hacia ellos. Tenía muchísima energía. Se ha quedado muy delgado y tiene la carita triste, pero es normal después de tanto tiempo", cuenta Alejandra sobre el momento tan especial que han vivido.
La familia de Alejandra quiere agradecer también la difusión que se le ha dado a la desaparición del cachorro, tanto en las noticias como en las redes sociales. Cuentan también con una inmensa alegría que el animal ya ha regresado a casa. En las fotos se le puede ver al fin sobre su sofá y recorriendo toda la casa.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval