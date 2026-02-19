Cáceres culmina la mejora de la iluminación en la avenida de la Hispanidad para proteger a los viandantes

Quizá sea una actuación poco visible, pero, sin duda, supone un punto de inflexión para Cáceres. El Ayuntamiento ya ha terminado otra intervención para que la avenida de la Hispanidad gane en seguridad: la instalación de 24 farolas de doble brazo, ubicadas por debajo de la copa de los árboles, con el fin de mejorar la visibilidad de los peatones que transitan por la acera.

Los trabajos en esta vía se han intensificado en los últimos meses tras un atropello mortal ocurrido a principios del pasado verano. Una joven cruzaba un paso de peatones entrada la noche cuando fue embestida por una furgoneta, en un accidente en el que perdió la vida. El suceso provocó una profunda conmoción, tanto por su juventud (apenas tenía 29 años) como por las circunstancias del fallecimiento.

Plan de actuación

A raíz de ese episodio, el consistorio ha impulsado un plan integral de actuación con el objetivo de aumentar la seguridad vial. En septiembre se anunció que, tras realizar un estudio sobre el estado de la avenida, se procedió a la poda de algunos árboles que impedían que las farolas iluminasen correctamente la calzada. Por ello, se ejecutó una poda "agresiva" de la arboleda. Sin embargo, tras realizar batidas nocturnas en la zona para localizar los puntos negros y las áreas con mala iluminación, y después de constatarse que seguía siendo "insuficiente", se ha procedido a la instalación de las 24 farolas de doble brazo en el tramo comprendido entre los juzgados y el puente.

Gracias a esta actuación, se han iluminado las aceras para que los peatones ganen en seguridad. Los conductores podrán verlos mejor y detectar con antelación si van a cruzar o no. Además, en esta vía se han llevado a cabo otras medidas, como la instalación de pasos de peatones asimétricos y bandas reductoras de velocidad, con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal. También se ha planteado la posibilidad de incorporar un paso de peatones inteligente que se ilumine al detectar el paso de personas.

Demanda vecinal

Estas actuaciones responden a una demanda histórica de los vecinos para intentar evitar atropellos. Hace varias semanas reivindicaron a través de este diario que en la zona se daba un peligroso cóctel por la falta de iluminación y el exceso de velocidad de los vehículos.