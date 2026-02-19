Tecnología, flota policial y vigilancia: Cáceres reorganiza su estrategia digital y de seguridad con tres nuevas adjudicaciones

El Ayuntamiento de Cáceres ha movido ficha en su proceso de modernización digital y refuerzo de los servicios públicos con la propuesta de adjudicación de tres contratos estratégicos: la renovación de la página web de turismo, la incorporación de nuevos vehículos para la Policía Local y la vigilancia en centros e instalaciones municipales.

Salto digital

Para el rediseño del portal turístico, la Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el contrato a la empresa Alpha Syltec Ingeniería LP por un importe de 47.280,61 euros. El proyecto contempla la actualización integral de la actual página web (turismo.caceres.es), con una mejora tanto estética como tecnológica y la incorporación de nuevas funcionalidades orientadas a reforzar la accesibilidad, la usabilidad, la seguridad y el posicionamiento digital del destino.

La iniciativa incluye la migración de todos los contenidos actuales y su reorganización bajo una nueva arquitectura web más intuitiva y centrada en la experiencia de usuario. Además, el nuevo portal deberá cumplir con los estándares de accesibilidad exigidos a las administraciones públicas (nivel AA) y garantizar su interoperabilidad con los principales sistemas operativos y navegadores.

Entre las mejoras previstas también se encuentran rutas personalizadas para visitantes, un sistema multilingüe en al menos cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán y portugués), integración con redes sociales y herramientas de analítica web y optimización SEO. El contrato tendrá una duración de tres años, con posibilidad de prórroga.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado que esta actuación contribuirá a fortalecer la presencia de Cáceres en los mercados nacional e internacional y a optimizar la experiencia de los visitantes mediante herramientas tecnológicas actualizadas y seguras.

Nuevos vehículos en renting

En materia de seguridad, la Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar a Andacar 2000 S.A. el contrato de suministro mediante renting de vehículos destinados a la Policía Local y al área de Infraestructuras Municipales.

La adjudicación incluye el arrendamiento no financiero de diez vehículos para la Policía Local: siete patrullas rotuladas híbridas gasolina no enchufables (una de ellas equipada con kit para traslado de detenidos), dos vehículos patrulla sin rotular (uno diésel y otro híbrido gasolina no enchufable) y un vehículo todoterreno pick-up 4x4 para la patrulla de Medio Ambiente. Además, se contempla un segundo lote con la adquisición de dos furgonetas eléctricas mixtas para el área de Infraestructuras.

Un vehículo de la Policía Local en la plaza Mayor de Cáceres. / El Periódico

El plazo de ejecución será de 48 meses, con posibilidad de prórroga de hasta un año adicional, y contempla el mantenimiento integral durante toda la vigencia del renting, seguro a todo riesgo sin franquicia, gestión informatizada de la flota, sustitución en caso de avería o siniestro y el cumplimiento de tiempos máximos de inmovilización.

Asimismo, los vehículos patrulla deberán incorporar equipamiento policial específico, sistemas de señalización óptico-acústica homologados, dispositivos de seguridad y desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en los coches rotulados, conforme a la normativa autonómica vigente.

Vigilancia en centros municipales

Por último, la Mesa también ha propuesto adjudicar a Winning Security SL el contrato de servicios de vigilancia de centros escolares, dependencias municipales y pistas deportivas por un importe de 47.067,79 euros.

El servicio tiene como objetivo garantizar la vigilancia, conservación, mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad en centros de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación para Adultos, así como en instalaciones municipales y pistas deportivas de titularidad pública.