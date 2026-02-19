Cáceres recicla más: 85 kilos por habitante en 2025

El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho balance del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos correspondiente a 2025, un ejercicio en el que la ciudad ha incrementado de forma significativa sus datos de reciclaje.

Según los datos aportados por Valoriza, empresa concesionaria del servicio municipal, durante 2025 la suma de las fracciones reciclables (voluminosos y enseres, envases ligeros, papel y cartón, RAEE, residuos metálicos, textil, aceite de cocina y orgánico) ha alcanzado las 8.160,32 toneladas, frente a las 6.245,40 toneladas registradas en 2024. Esto supone cerca de 2.000 toneladas más que el año anterior.

Cada ciudadano ha reciclado 84,4 kilos de residuos al año, en una ciudad en la que Valoriza ha recogido un total de 38.690 toneladas de residuos durante 2025, 4.000 más que en 2024, cuando se contabilizaron 34.727 toneladas.

Incluyendo todas las fracciones, también la no reciclable, Cáceres ha generado 400,3 kilos de residuos por habitante al año, una cifra que se sitúa por debajo de la media española, cuyo último dato disponible está en 480 kilos por persona.

Reciclando más y mejor

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha destacado que “Cáceres está reciclando más y mejor, y eso es fruto del compromiso de nuestros vecinos y vecinas. Los datos demuestran que vamos en la buena dirección, aunque todavía tenemos margen de mejora en la separación en origen. Cada cacereño y cacereña está reciclando más, y eso se traduce en menos residuos enviados a vertedero y en un mayor aprovechamiento de los recursos”.

Muriel ha añadido que “además de mejorar nuestras cifras de reciclaje, es imprescindible avanzar en la reducción de la generación de residuos. Estos 400 kilos por habitante nos sitúan por debajo de la media española, pero nuestro objetivo es seguir bajando esa cifra mediante campañas, educación ambiental y mejoras en la gestión”.

Textil y aceite, los mayores incrementos

Entre las fracciones que más han crecido se encuentran los residuos voluminosos, que han alcanzado las 2.742 toneladas (1.891 en 2024), y el papel y cartón del contenedor azul, con 2.499 toneladas (1.963 en 2024). También han aumentado los envases ligeros del contenedor amarillo, que han sumado 1.637 toneladas (1.420 en 2024), y el vidrio del contenedor verde, con 911 toneladas (837 en 2024).

No obstante, el contenedor gris, correspondiente a la fracción resto, sigue representando en torno al 80% del total de residuos recogidos en la ciudad.

Especialmente significativo ha sido el incremento del textil, que ha pasado de 11 toneladas en 2024 a 195 toneladas en 2025, así como el aceite doméstico usado, que ha aumentado de 8 a 34 toneladas. “Estos datos reflejan una mayor concienciación ciudadana y la eficacia de los servicios puestos en marcha”, ha señalado el concejal.

Implantación del contenedor marrón

Durante 2025 ha comenzado la implantación del contenedor orgánico marrón, que ha recogido 44 toneladas a lo largo del año. Aunque todavía no está desplegado al 100% en toda la ciudad, en los próximos meses se completará su implantación en nuevos distritos.

Este contenedor, destinado a restos orgánicos como alimentos, posos de café o restos de jardinería, requiere el uso de bolsa biodegradable y tarjeta de apertura, que puede recogerse en los puntos habilitados.

El Ayuntamiento ha avanzado que, a través de la empresa concesionaria, continuará reforzando las campañas de información y sensibilización, así como servicios específicos como el ‘Puerta a Puerta’ en el casco histórico y el ‘Puerta a puerta industrial’ en los polígonos, con el objetivo de seguir mejorando los datos de reciclaje.