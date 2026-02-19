En Cáceres, el reconocimiento a Juan Solano como Hijo Predilecto coincidió con las protestas por la central nuclear de Valdecaballeros

El 6 de junio de 1984 quedará en la memoria de la ciudad de Cáceres como una jornada doblemente significativa: por un lado, miles de personas se volcaron en las calles de Madrid para reclamar el cierre de la central nuclear de Valdecaballeros, y por otro, el municipio cacereño rindió homenaje a uno de sus hijos más ilustres, Juan Solano Pedrero, al otorgarle el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Cáceres.

La protesta ciudadana contra Valdecaballeros

La movilización contra Valdecaballeros congregó a colectivos ecologistas, vecinos y activistas sociales, que con pancartas y consignas exigieron el fin del proyecto nuclear considerado un riesgo ambiental y social. Aquella manifestación formó parte de un movimiento más amplio contra la instalación de infraestructuras nucleares en España durante los años 80 y reflejó la creciente conciencia ciudadana en torno a la protección del territorio.

Central nuclear de Valdecaballeros, un proyecto sin acabar. / El Periódico

Homenaje en Cáceres al maestro Juan Solano

Mientras tanto, en Cáceres, la ciudad natal del maestro Solano, músico y compositor que había llevado la copla y la canción popular españolas más allá de las fronteras nacionales, se celebró un acto de reconocimiento a su trayectoria cultural. Nacido en 1919 en la capital extremeña, Solano se había formado musicalmente en Sevilla y Madrid, y a lo largo de su vida compuso más de 5.000 piezas, muchas de ellas interpretadas por grandes figuras de la música popular como Sara Montiel, Lola Flores o Rocío Jurado, además de componer bandas sonoras para películas emblemáticas de la época como Bienvenido Mister Marshall y El último cuplé.

Juan Solano. / El Periódico

Hijo Pedilecto de la ciudad

Ese día, la ciudad le tributó su reconocimiento más alto: el título de Hijo Predilecto, un honor que subrayaba su vinculación con Cáceres y su impacto cultural. El nombramiento se realizó oficialmente el 10 de febrero de 1984, y se conmemoró durante ese año con diversas actividades en su honor.

En el mismo contexto festivo, se organizó un festival en el que actuaron destacadas figuras del espectáculo español de la época como Imperio Argentina, Lolita Sevilla y Juanita Reina, artistas que compartieron escenario para honrar al maestro y celebrar su legado dentro del panorama de la música popular española.

El reconocimiento al Maestro Solano consolidó su lugar en la historia cultural de España y de su ciudad natal, donde una de las principales avenidas del barrio Nuevo Cáceres lleva desde entonces su nombre como memoria permanente de su obra y dignidad artística.