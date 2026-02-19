Cáceres abre el camino a la regulación de los apartamentos turísticos en Extremadura: "Apostamos por un crecimiento ordenado y sin gentrificación"

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha valorado de forma positiva la modificación del Plan General Municipal de Cáceres, que reconoce por primera vez la figura de los apartamentos turísticos y sienta las bases para su futura regulación mediante una ordenanza específica.

El directivo de la asociación, Javier Gutiérrez, ha explicado que la entidad nació en plena pandemia con el objetivo principal de regularizar el sector en la capital cacereña. Según ha recordado, la demanda de una ordenanza municipal se ha trasladado a distintos equipos de gobierno durante los últimos seis o siete años, con reuniones periódicas para reclamar una normativa clara.

Gutiérrez ha señalado que la aprobación de la modificación urbanística era un paso previo imprescindible para poder elaborar esa ordenanza. "Una vez que sale la figura de apartamentos turísticos, ya es cuando se puede trabajar en esta ordenanza tan demandada", ha indicado. En este sentido, ha destacado que durante el último año y medio han mantenido encuentros prácticamente mensuales con responsables municipales, que han resultado "fructíferos".

Dos turistas salen de uno de los apartamentos turísticos de la plaza Mayor de la ciudad de Cáceres / EL PERIODICO

Seguridad jurídica y crecimiento ordenado

Desde Aptuex consideran que el reconocimiento en el planeamiento urbanístico aporta "una seguridad jurídica importante" en un contexto que han calificado de "complicado" desde el punto de vista legislativo. A su juicio, la futura ordenanza deberá marcar "el camino que hay que seguir para hacer las cosas bien hechas" y ofrecer certezas tanto a empresas como a pequeños propietarios.

La asociación también ha defendido la necesidad de un crecimiento equilibrado que evite problemas como la gentrificación. "Aquí en Cáceres a día de hoy no la hay, pero podemos llegar a esos puntos", ha advertido Gutiérrez, quien ha apostado por mantener el diálogo con las asociaciones vecinales, especialmente en el casco histórico, para garantizar que el desarrollo turístico no suponga el desplazamiento de residentes.

En este sentido, ha sostenido que buena parte de los proyectos se han desarrollado en edificios en ruina o inmuebles desocupados que han sido rehabilitados, lo que, según ha afirmado, ha contribuido a recuperar patrimonio y a generar empleo directo e indirecto en sectores como la hostelería o el comercio.

La exigencia de aparcamiento

Sobre la obligación de dotación de plazas de aparcamiento que recoge la modificación del plan para los edificios con ocho o más apartamentos, Gutiérrez ha restado importancia a esta exigencia. Ha explicado que en el casco antiguo "más del 95%" de los inmuebles no podrían disponer de garaje propio, aunque ha apuntado que en muchos casos no se alcanzará ese número de unidades.

Además, ha recordado la existencia de aparcamientos públicos cercanos y proyectos futuros que, a su juicio, permitirían cumplir con el requisito mediante alternativas próximas. "No lo vemos como un impedimento para seguir desarrollando apartamentos", ha señalado.

Fuera del casco histórico, ha añadido, lo habitual es que los edificios de nueva construcción ya incorporen plazas de garaje, por lo que la medida no supondría un obstáculo relevante para el sector.