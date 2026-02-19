Cultura joven
Cáceres 2031 abre una convocatoria de artistas mediadores para llevar el arte a las aulas
El programa 'Generación 31' de Cáceres seleccionará creadores de diferentes disciplinas para generar experiencias que impulsen el pensamiento crítico y la participación juvenil en desafíos urbanos
La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha abierto una convocatoria para seleccionar artistas mediadores que desarrollarán actividades con jóvenes dentro del programa 'Generación 31', una iniciativa que, según la organización, apuesta por implicar a la población juvenil en la construcción cultural de la ciudad.
La convocatoria está dirigida a creadores de diferentes ámbitos (artes escénicas, música, audiovisual, artes visuales, literatura o performance) capaces de diseñar sesiones artísticas de una hora orientadas principalmente a alumnado de Educación Secundaria. Las propuestas deberán estar vinculadas a temas de la Agenda Urbana, como sostenibilidad, accesibilidad, convivencia, espacio público o innovación social.
El objetivo, de acuerdo con el planteamiento del programa, no se limita únicamente a la transmisión de contenidos, sino que busca generar experiencias para estimular el pensamiento crítico, la reflexión colectiva y la participación de los jóvenes en los retos urbanos de su entorno.
Bolsa de mediadores
Los artistas seleccionados pasarán a integrarse en una bolsa de mediadores desde la que los centros educativos podrán solicitar sesiones entre abril y diciembre de 2026, en coordinación con el equipo de la candidatura.
La organización ha señalado que se valorará especialmente la experiencia en contextos educativos o comunitarios, la claridad metodológica y la capacidad de mediación y comunicación.
Inscripción y conexión con AldeaLab
La actividad será remunerada una vez se seleccionen los artistas y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de marzo. Para optar, las personas interesadas deberán presentar el currículum, una propuesta conceptual de actividad, una reflexión sobre mediación artística y un vídeo breve de presentación.
Asimismo, esta convocatoria se ha conectado con el Proyecto Educativo Intercentros 'AldeaLab, Jóvenes que Mueven', desarrollado conjuntamente por el IES El Brocense y el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Sección de Fondos Estratégicos y Desarrollo Local.
