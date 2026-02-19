Carmen Machi recibirá el Premio de Honor del Festival de Cine Español de Cáceres

Los actores Carmen Machi, Ana Torrent y Daniel Guzmán y el director de ‘Sirat’ Oliver Laxe figuran entre los premiados más destacados del Festival de Cine Español de Cáceres, que se celebrará del 1 al 14 de marzo con una selección de títulos cinematográficos que reúnen “lo mejor de la producción nacional del pasado año”.

Presentación de la edición de 2026, este jueves, en el Museo Helga de Alvear. / Carlos Gil

Premios VO

Así, los Premios Versión Original, que destacan cada año los trabajos más sobresalientes de la producción española y reconocen trayectorias de alcance, entregarán este año a la actriz Carmen Machi el Premio de Honor de la XXXIII edición.

Laxe recogerá el Premio a Mejor Película; Daniel Guzmán recogerá el Premio Mejor Actor de Cine, como protagonista de su propia película, ‘La deuda’, una dramática exploración en el acuciante problema de la vivienda; y Nora Navas se ha hecho acreedora del denominado, desde la pasada edición, Premio Marisa Paredes a la Mejor Actriz de Cine por ‘Mi amiga Eva’, un filme sobre las segundas oportunidades.

El palmarés de los Premios Versión Original (que se entregarán en el transcurso de una gala en el Gran Teatro de Cáceres, el próximo 14 de marzo) lo completan Eva Libertad, Premio Mejor Dirección por ‘Sorda’, una indagación sobre las consecuencias de la sordera en una mujer; Blanca Soroa, Premio Revelación por su debut como actriz en ‘Los domingos’; el compositor español ganador de dos Goyas Lucas Vidal, Premio Mejor Música por ‘8’, y la productora y presidenta de la Academia de Cine de Extremadura Pilar Díaz Pardo, Premio Reyes Abades.

Sección Oficial

La primera semana se proyectarán los filmes dirigidos por mujeres: ‘Frontera’ de Judith Colell, ‘La niña de la cabra’ de Ana Asensio, ‘Jone, a veces’ de Sara Fantova, ‘Los Tortuga’ de Belén Funes y ‘Lo que queda de ti’ de Gala Gracia.

La segunda semana se exhibirán ‘Muy lejos’ de Gerard Oms, ‘Ciudad sin sueño’ de Guillermo Galoe, ‘La deuda’ de Daniel Guzmán, ‘Mi amiga Eva’ de Cesc Gay y ‘Maspalomas’ José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

La Jornada de Turismo Gastronómico entregará por primera vez el Premio Versión Original Gastronomía a “personas, empresas o instituciones cuya labor ha sido relevante en la promoción de la gastronomía en la provincia de Cáceres”, según destacan desde la organización del propio festival.

En corto

Dos cortometrajes, uno de producción cacereña, ‘Los pequeños momentos’, se estrenarán en exclusiva en el Festival. El otro es ‘Kipuka’, que firman el actor, guionista y director Javi Armas y la realizadora y documentalista Paula C. Ventura.

Y la sección Ver Cine Español Ayuda, dirigida a 5.000 estudiantes de la provincia, exhibirá el musical ‘Voy a pasármelo mejor’ y el filme animado ‘El tesoro de Barracuda’. Por último, la organización destaca que el festival ha asegurado su continuidad con la entrada de la Diputación de Cáceres como patrocinador oficial, cuya aportación económica asciende a 35.000 euros.