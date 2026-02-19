Desalojan la Biblioteca Central del Campus de Cáceres: "Había humo y nos han dicho que saliéramos"

La Biblioteca Central del Campus Universitario de Cáceres ha sido evacuada por la presencia de humo en las instalaciones. Todos los alumnos que se encontraban en el interior de la instalación han tenido que salir y los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación) están actuando para tratar de averiguar el origen. El suceso se ha producido en torno a las 17.45 horas de este jueves. "Había humo y nos han dicho que saliéramos", ha explicado a este diario uno de los usuarios, que está preparándose unas oposiciones.

En los exteriores del recinto, ubicado junto a la Facultad de Filosofía y Letras, hay ahora mismo una gran expectación y decenas de personas observan atentos la presencia de las fuerzas del orden.

Hasta el lugar de los hechos han acudido hasta cuatro dotaciones de bomberos, patrullas de Policía Nacional y Local y una ambulancia de Cruz Roja.

Los bomberos están actuando en este preciso instante y todo apunta a que no será un suceso de gravedad porque dos dotaciones ya han regresado al parque de bomberos.

