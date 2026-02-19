¿Qué es el ecofeminismo? Ana Torrecillas y María Eugenia Rodríguez Palop lo explican en Cáceres

Ana Torrecillas Martínez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, junto a María Eugenia Rodríguez Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho, ofrecerán este jueves 19 de febrero, de 19.00 a 20.00, en el Ateneo de Cáceres, una charla sobre 'Ecofeminismo y Bienes Comunes'.

La actividad se enmarca dentro del seminario Ruralidades, Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Extremadura, cuyo objetivo es identificar problemáticas y oportunidades en los espacios rurales para, posteriormente, trasladar propuestas de reforma a los poderes públicos y contribuir a que las ruralidades sean más acogedoras para quienes las habitan.

Pero, ¿qué es realmente el ecofeminismo?

Según la filósofa Alicia H. Puleo, una manera sencilla de explicarlo es definirlo como un encuentro entre el feminismo y la ecología. Actualmente, el ecofeminismo está en auge, especialmente entre las generaciones más jóvenes, dejando atrás una época en la que fue poco conocido y mal interpretado. Se creía entonces que todas las formas de pensamiento ecofeminista identificaban a las mujeres con la naturaleza y que se trataba de una visión basada en el biologicismo.

La observación de la realidad muestra, sin embargo, que existen lo que se ha dado en llamar "ecoguerreras", como Berta Cáceres, asesinada en 2016, mujeres que arriesgan sus vidas por defender el medio ambiente, y otras que ignoran o incluso rechazan el ecologismo. Pero los términos "mujeres" y "ecología" no son sinónimos: ser ecofeminista no implica afirmar que las mujeres estén de manera innata más ligadas a la naturaleza y a la vida que los hombres. Hay varones que defienden activamente el medio ambiente y los animales, y mujeres indiferentes u hostiles a estas nuevas formas de conciencia. Aun así, estadísticamente, a nivel internacional, las mujeres siguen siendo mayoría en los movimientos ambientalistas y en la defensa de los animales.

Iustración sobre el ecofeminismo. / Stratega Magazine.

Luchas compartidas por la naturaleza y las personas

Asimismo, Torrecillas explica que "no existe una única versión del ecofeminismo, sino que existen ecofeminismos. Todos persiguen una cuestión central: poner en conexión las principales reivindicaciones del ecologismo, especialmente frente a la explotación de la naturaleza y del medio ambiente como recursos que pueden ser explotados en beneficio del sistema capitalista, y poner en común estas reivindicaciones con el feminismo. Este último no busca únicamente la igualdad entre mujeres y hombres, sino que la mayoría de los feminismos han ido más allá, persiguiendo una igualdad efectiva entre todo tipo de mujeres, hombres y personas en general".

Bienes comunes y extractivismo en la región

Por otro lado, destaca que María Eugenia Rodríguez Palop se ha centrado en investigar el ecofeminismo y los bienes comunes, entendidos como aquellos recursos sobre los que también se asienta el extractivismo. Se trata de un fenómeno muy familiar para las personas en Extremadura, donde empresas privadas extraen recursos naturales que son bienes comunes de toda la población, pero cuyo beneficio final se concentra en manos privadas, en lugar de revertir en un interés general.

Interseccionalidad: comprender la complejidad de las luchas sociales

Por último, Torrecillas subraya que uno de los puntos fuertes del ecofeminismo es la interseccionalidad, que nos invita a entender que las reivindicaciones y luchas sociales no pueden analizarse de manera aislada. La mayoría de estas luchas están interconectadas y se intersectan en las personas, generando situaciones mucho más complejas de lo que podría percibirse con un diagnóstico rápido o superficial. "Adoptar una mirada interseccional permite reconocer cómo factores como la raza, la clase, el género o la orientación sexual se combinan y crean necesidades específicas que los poderes públicos deben abordar desde un enfoque más amplio y profundo".