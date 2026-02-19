Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse

El ‘boom’ de la vivienda de nueva construcción en Cáceres está alcanzando cifras llamativas. Una nueva promoción de 55 pisos, cuyas obras comenzaron hace apenas unos meses, tiene ya el 98% de las viviendas adjudicadas, pese a que no se entregarán hasta dentro de aproximadamente dos años.

La empresa Placonsa promueve el Residencial ‘Siete Condes’ en la avenida Juan Pablo II (carretera de Mérida), una urbanización que cuenta ya con dos fases concluidas y entregadas.

Garaje

El nuevo edificio apenas tiene ejecutada la estructura del garaje y los operarios trabajan para avanzar en la construcción. Con respecto a las fases anteriores, incorporará mejoras relacionadas con la eficiencia energética y el interior de las viviendas. El exterior mantendrá la estética del conjunto residencial, con fachada de ladrillo visto en colores blanco y negro. El inmueble ha sido diseñado por el Estudio de Arquitectura Zeta.

La promoción incluye viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, además de áticos. En las zonas comunes destaca una amplia área ajardinada ya ejecutada, con piscina exterior y solárium, así como dos pistas de pádel con muros de vidrio e iluminación LED. También dispone de vestuarios, aseos y botiquín. Estos espacios serán compartidos por el conjunto de la urbanización.

Ubicación

El residencial se ubica junto al parque de Israel, próximo a las estaciones de tren y autobús, a unos quince minutos a pie de la plaza de América y cerca del barrio de Nuevo Cáceres.