Jesús Pulido cumple 4 años como obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres

Han pasado cuatro años, un tiempo que ha pasado volando. Jesús Pulido cumple este jueves, 19 de febrero, 4 años como obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, un hito que marca una etapa significativa para la comunidad diocesana. Lo recuerda el propio obispado, que pide a los fieles que en este día especial recen por él.

Fue un 19 de febrero de 2022 cuando el Monseñor expresó su compromiso con la humildad y el servicio. En la propia ceremonia manifestó su deseo de vivir su misión con entrega: “Que el Señor me ayude para que nunca convierta en vanidad lo que es signo de entrega y servicio, para transmitir la fe apostólica, convocar a la comunidad en torno a la Eucaristía, animar el espíritu misionero y la solicitud por los pobres”.

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido /

Cuatro años después, el obispo número 119 en la historia de esta diócesis centenaria, una de las más antiguas de España, continúa con su legado con el compromiso de pastores y fieles.

Precisamente coincide con la celebración del Miércoles de Ceniza, punto de partida de una nueva Cuaresma en la que Pulido llamó a la conversión de los fieles.

Jesús Pulido

Jesús Pulido Arriero (Toledo, 21 de febrero de 1965) ha desarrollado su vocación sacerdotal entre España y Roma, combinando la formación académica, la responsabilidad institucional y la vida pastoral. Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos desde 1989, fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1990, tras formarse en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo el Bachiller en Teología.

Su trayectoria académica continuó en Roma: se licenció en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y años más tarde alcanzó el doctorado en Teología Espiritual en el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum. Esa sólida base teológica ha marcado buena parte de su perfil, siempre vinculado a la reflexión y a la formación del clero.

Sus primeros años de ministerio transcurrieron en Salamanca, donde fue director espiritual del Aspirantado Maestro Ávila y responsable de publicaciones en Ediciones Sígueme. Más tarde dio el salto a Roma, donde ocupó cargos de responsabilidad en el Pontificio Colegio Español y en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, además de colaborar con la Santa Sede como consultor y oficial en la Secretaría de Estado.

Tras su etapa internacional, regresó a España en 2016 como capellán en Talavera de la Reina. Poco después asumió nuevas responsabilidades en la Conferencia Episcopal Española, donde fue secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), una de las editoriales religiosas de referencia en lengua española.

El 7 de diciembre de 2021, el Papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, pero fue ordenado el 19 de febrero de 2022. Desde entonces guía pastoralmente a la diócesis extremeña.

En el seno de la Conferencia Episcopal, su peso institucional ha seguido creciendo: desde marzo de 2024 preside la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y forma parte de la Comisión Permanente. Además, es Vice Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 2022 y patrono de la Fundación Mater Clementissima desde 2024.

Con una trayectoria marcada por la formación, la gestión eclesial y la cercanía pastoral, Jesús Pulido combina el perfil académico con el compromiso directo en la vida diocesana.