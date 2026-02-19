Las máquinas se adentran en el Alto de Fuente Fría de Cáceres y empiezan a derribar las viviendas

Eran las diez de la mañana de este miércoles en Cáceres. En el estrecho acceso a la calle Alto de Fuente Fría desde la carretera de la Montaña se vislumbraba a varios operarios y una máquina excavadora. Estaban tratando de ensanchar el camino que conduce hasta las casas del barrio para que pudieran acceder los camiones una vez que comenzase la demolición de las viviendas en la vía. Es el principio del fin de un conflicto urbanístico que se ha prolongado durante décadas y por el que se van a crear 415 apartamentos en la Ribera del Marco a cambio de entregar al consistorio las zonas verdes para crear un parque fluvial que recorra esta zona, en la que, a día de hoy, todavía permanecen dos familias.

La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 lleva años trabajando para adquirir estas viviendas y poder derribarlas. Tras conseguir comprar casi la totalidad de ellas, ha adelantado la demolición y ya ha procedido a tumbar algunas. Sus representantes defienden que el procedimiento se ha seguido conforme a la ley: "Hubo propietarios que fueron al juzgado y este ratificó nuestra propuesta. No consideramos que haya conflicto más allá del precio que se estableció", explican.

Precio

De ahí viene el principal problema por el que algunos vecinos todavía no han vendido: no están conformes con las cantidades ofertadas. Las mismas fuentes de la agrupación aseguran que "el valor de aprovechamiento del suelo se estableció en 2010 y es de 512,1771 euros, que es incluso superior al que se paga en Madrid". El pago se realiza en función de la superficie de cada vivienda: "Lo único que varía de una casa a otra es el suelo que aportan en sus documentos. Incluso estamos devengando intereses", señalan.

Galería | Comienzan los derribos en la calle Alto de Fuente Fría de Cáceres /

Este miércoles, cuando comenzaron a ensanchar el camino, ya estaba previsto que ese mismo día comenzasen las demoliciones. Sin embargo, todavía hay varios propietarios que no han vendido. "Entendemos su situación. Evidentemente, la empresa que va a demoler las casas tiene orden de no tirar las suyas. Hay una familia que parece que ya está dispuesta a vender, pero de la otra no tenemos más noticias", sentencian. Finalmente, pasadas las tres de la tarde, comenzaron a demoler la primera casa. Tenían previsto tumbar otras tantas a lo largo de la tarde.

Demolición

La demolición de las casas comenzó el pasado verano con la retirada de todo lo que había en el interior de las viviendas. Durante el mes de enero, una empresa especializada y autorizada para la manipulación de amianto empezó con la retirada de las placas de uralita de las viviendas deshabitadas en la calle, el último paso previo al derribo de los inmuebles. Con todos estos pasos ya dados, este miércoles empezaron los derrumbes.

La situación llega entre las críticas de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco. Pedro Moreno, su directivo, denunciaba que "el barrio no debería derribarse hasta que el conflicto urbanístico se resolviese". "Solo pedimos que se espere porque tenemos miedo de que la demolición de casas provoque un efecto dominó y terminen tumbando las de la gente que todavía está viviendo allí", incidió, antes de solicitar al consistorio que actuase para paralizar la actuación.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cáceres señalaron que no tenían constancia de que las demoliciones fueran a iniciarse de manera inminente. "Sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada", finalizó Moreno.

Historia

Todo este conflicto tiene décadas de historia. En la pasada legislatura de Luis Salaya se aprobó de forma definitiva la urbanización de San Francisco 06, el desarrollo urbanístico de una serie de parcelas situadas entre la avenida de Dulcinea y la avenida Cervantes, que llevaban desde el año 2005 tratando de salir adelante. Este proyecto supone la construcción de nuevas viviendas y la adquisición por parte del consistorio de gran parte de la Ribera del Marco.

En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 participa el propio consistorio, empresas interesadas en explotar el terreno y LandCo, una promotora de suelo perteneciente a Banco Santander. Para sacar adelante los 415 apartamentos que tienen proyectados en un solar frente a la cueva de Maltravieso, deben entregar de forma obligatoria un corredor verde que pasa por el Alto de Fuente Fría y para el que es necesario el derribo de una treintena de edificaciones.