Mateos ante las dudas sobre la mina de Cáceres: "No existe actividad administrativa municipal"

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha sostenido este jueves que no existe actividad administrativa en el Ayuntamiento relacionada con el proyecto de la mina de litio, asegurando que “no ha vuelto a entrar ningún documento” en el consistorio referente a esta iniciativa.

Ha respondido así a una pregunta del concejal de Vox, Francisco Flores, en el pleno, quien recordó que en enero el alcalde afirmó que el proyecto estaba “enterrado”, mientras que posteriormente la Junta de Extremadura confirmó que continúa analizando documentación adicional presentada por la empresa promotora.

Mateos ha pedido que sus declaraciones se escuchen “en el contexto en el que se produjeron”, ya que fueron realizadas en una entrevista radiofónica y matizadas en varias ocasiones, refiriéndose en ese momento exclusivamente a la situación administrativa municipal.

Situación del proyecto y de la empresa promotora

El alcalde ha señalado que el proyecto minero, junto con el de la Fundación Lumbini, generó mucho debate social al inicio de la legislatura, pero que actualmente “no está generando debate social” y que, al menos en el Ayuntamiento, se encuentra “en vía muerta”.

“En este Ayuntamiento no ha vuelto a entrar ningún documento referente a la mina de litio, y esa fue mi declaración y, por lo tanto, la mantengo”, ha reiterado, diferenciando la tramitación municipal de la que pueda seguir su curso ante la Junta.

Ha añadido que “lo que se tramite ante la Junta será otra cuestión”, insistiendo en que el consistorio no ha recibido nueva documentación ni desarrolla actuaciones administrativas vinculadas al proyecto.

Además, ha aludido a informaciones sobre el cierre de sedes físicas de la empresa promotora en la ciudad, lo que, según él, indica que el proyecto “no está en muy buenas condiciones”.