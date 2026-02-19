Cuartos del Baño vuelve a protagonizar una protesta para exigir el arreglo del camino público a la finca de Cáceres

La Comunidad de Propietarios de la finca Cuartos del Baño, ubicada entre Malpartida de Cáceres y Aliseda pero en el extenso término municipal de la capital provincial, ha vuelto a manifestarse este jueves en los instantes previos al pleno municipal para solicitar la ejecución de la sentencia y que se arregle el camino público de Montealmeida para lograr una salida alternativa los días de lluvia porque el río Salor anega el puente que suelen utilizar. Su portavoz, Antonio Gil, ha criticado que el consistorio adjudicase en su día la reparación de la vía por 40.000 euros que finalmente no se pudo materializar porque los dueños de la finca que atraviesa el camino impidieron el paso y "ahora nos digan que no se puede hacer". "¿Por qué, si ya existía un proyecto?", se cuestiona.

La protesta

Los vecinos han acudido hoy con pancartas, silbatos y un tambor para hacer ruido frente al consistorio y se han manifestado en la plaza de las Piñuelas en presencia de los agentes de la policía. También han acudido representantes de algunos grupos municipales como es el caso del Grupo Municipal Socialista (comandado por la portavoz, Belén Fernández) al completo o el concejal de Vox, Francisco Flores. "El alcalde suele venir un ratito antes, entra por aquí y habla con nosotros. Pero hoy no ha sido así", ha contado Gil.

Sentencia

La comunidad sigue instando al consistorio a que cumpla la sentencia de diciembre de 2022: "Llevamos tres años pensando que se iba a hacer realidad, pero siempre pasaba algo. Si no era que faltaba un documento, era un estudio ambiental, o la época de nidificación, las lluvias... A día de hoy no se ha hecho realidad", sentencia. "El camino público está identificado y es en el que el juez nos ha dado la razón. Nosotros solicitamos el que está catastrado desde hace 70 años", cuenta. Gil comenta esto en referencia a que un informe técnico al que tuvo acceso este diario que el camino que aparece en los documentos no es el real. "Sobre el papel, siempre puede haber desplazamientos", sentencia.

Dos posibilidades

Sobre las dos posibilidades planteadas (construir un nuevo puente y desafectar el camino privado), insiste en la ejecución de la sentencia y reitera que han presentado ante el juez una demanda de incidencia: "Se lo tienen que trasladar al ayuntamiento y les dirán lo que tienen que hacer. Es una cuestión de cumplimiento de la ley. Hemos solicitado también medidas cautelares", concluye Gil.