Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: "Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio"

La nueva promoción residencial prevista en el antiguo edificio de la Gerencia del Catastro, en la calle Doctor Marañón, ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda en el centro de la capital cacereña. El inmueble se está reconvirtiendo en nueve apartamentos y catorce trasteros dentro del proyecto 'Terrazas de Cánovas', impulsado por la empresa VegaVera, y las obras ya han comenzado en la parte baja del bloque.

En la calle, la reacción inicial ha oscilado entre el respaldo a cualquier iniciativa que sume oferta en el casco urbano y la duda sobre si este tipo de promociones terminan siendo accesibles para quienes más lo necesitan. "A mí que hagan viviendas me parece bien, pero siempre y cuando a unos precios razonables", resume Mercedes Cabezón, que vincula el debate a las dificultades de los jóvenes para emanciparse.

Según la información trasladada por la promotora, el proyecto incluye siete apartamentos de un dormitorio y dos de dos dormitorios, con superficies de entre 80 y 120 metros cuadrados. Los precios parten de 172.000 euros y la previsión es que estén entregados antes de que termine el año.

Los operarios continuar con las labores de desescombro en el inmueble. / Carlos Gil

Un dato que ha generado valoraciones dispares: mientras algunos vecinos se preguntan "de qué sirve que se hagan viviendas" si acaban moviéndose en cifras inasumibles para muchos salarios, otros como Visi Vázquez admiten que, aunque el precio es "un poco alto", vivir en el centro de Cáceres eleva el listón. "Todo depende de lo que se busque", explica.

Oferta limitada

El apoyo a que se amplíe la oferta residencial en una zona con escasa disponibilidad se mezcla con las dudas sobre a quién va dirigida realmente esta nueva promoción. Cabezón insiste en que el problema no es solo construir, sino hacerlo con fórmulas que permitan a los jóvenes emanciparse. "Son ellos quienes más lo necesitan, pero no tienen ingresos tan altos como para comprarse un piso de este tipo", señala.

Una idea en la que también coincide Vázquez, que sitúa el principal obstáculo en la inestabilidad laboral. "Nada. Lo tienen dificilísimo", afirma, antes de apuntar a la precariedad: "La gran mayoría no tiene un trabajo fijo, son precarios… un joven no puede acceder a la vivienda".

Más vivienda protegida

En esa línea, son muchos los cacereños que defienden que se refuerce la vivienda protegida o de promoción pública, con importes ajustados a la realidad salarial y condiciones que faciliten el acceso a quienes buscan su primera casa. Para estos vecinos, la clave pasa por impulsar promociones con “precios razonables” y fórmulas que permitan a los jóvenes acceder sin quedar fuera del mercado desde el inicio.