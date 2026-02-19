Promoción urbana
Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: "Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio"
La falta de vivienda en zonas céntricas de la ciudad preocupa, aunque el debate se centra en el precio final de las nuevas promociones y el perfil de comprador
La nueva promoción residencial prevista en el antiguo edificio de la Gerencia del Catastro, en la calle Doctor Marañón, ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda en el centro de la capital cacereña. El inmueble se está reconvirtiendo en nueve apartamentos y catorce trasteros dentro del proyecto 'Terrazas de Cánovas', impulsado por la empresa VegaVera, y las obras ya han comenzado en la parte baja del bloque.
En la calle, la reacción inicial ha oscilado entre el respaldo a cualquier iniciativa que sume oferta en el casco urbano y la duda sobre si este tipo de promociones terminan siendo accesibles para quienes más lo necesitan. "A mí que hagan viviendas me parece bien, pero siempre y cuando a unos precios razonables", resume Mercedes Cabezón, que vincula el debate a las dificultades de los jóvenes para emanciparse.
Según la información trasladada por la promotora, el proyecto incluye siete apartamentos de un dormitorio y dos de dos dormitorios, con superficies de entre 80 y 120 metros cuadrados. Los precios parten de 172.000 euros y la previsión es que estén entregados antes de que termine el año.
Un dato que ha generado valoraciones dispares: mientras algunos vecinos se preguntan "de qué sirve que se hagan viviendas" si acaban moviéndose en cifras inasumibles para muchos salarios, otros como Visi Vázquez admiten que, aunque el precio es "un poco alto", vivir en el centro de Cáceres eleva el listón. "Todo depende de lo que se busque", explica.
Oferta limitada
El apoyo a que se amplíe la oferta residencial en una zona con escasa disponibilidad se mezcla con las dudas sobre a quién va dirigida realmente esta nueva promoción. Cabezón insiste en que el problema no es solo construir, sino hacerlo con fórmulas que permitan a los jóvenes emanciparse. "Son ellos quienes más lo necesitan, pero no tienen ingresos tan altos como para comprarse un piso de este tipo", señala.
Una idea en la que también coincide Vázquez, que sitúa el principal obstáculo en la inestabilidad laboral. "Nada. Lo tienen dificilísimo", afirma, antes de apuntar a la precariedad: "La gran mayoría no tiene un trabajo fijo, son precarios… un joven no puede acceder a la vivienda".
Más vivienda protegida
En esa línea, son muchos los cacereños que defienden que se refuerce la vivienda protegida o de promoción pública, con importes ajustados a la realidad salarial y condiciones que faciliten el acceso a quienes buscan su primera casa. Para estos vecinos, la clave pasa por impulsar promociones con “precios razonables” y fórmulas que permitan a los jóvenes acceder sin quedar fuera del mercado desde el inicio.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
- La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra
- ¿Cuál es el menú del día más barato de Cáceres? Diez euros de precio durante dos semanas
- Del adiós de Librería Ana y el Vivodist al milagro de Maribel: 'Nos quedamos en paro y abrimos la frutería. La gente quiere que le pregunten qué tal está, cómo se encuentra
- Fuertes rachas de viento arrancan grandes árboles en el Parador de Jarandilla y se llevan por delante los techos de secaderos de tabaco