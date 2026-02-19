Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Red de saneamiento

Nuevo parón de varias semanas en las obras del Puente de San Francisco de Cáceres por el tren de borrascas

Los avances se ralentizaron y, con la llegada del buen tiempo, esperan terminar esta zona cuanto antes. En unas semanas, los obreros se adentrarán en la calle Camino Llano

E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los negocios y comercios del Puente de San Francisco llevan semanas criticando los lentos avances en la instalación de la nueva red de saneamiento de la ciudad, una obra que se está prolongando durante varios meses por distintos motivos. El tren de borrascas que asedió a la región durante el mes de enero y principios de febrero provocó que los obreros no pudieran acudir a diario a continuar con las obras, que tienen cortado actualmente el acceso a Camino Llano desde la rotonda y la bajada por la calle Hernández Pacheco.

Además, las obras siguen viéndose afectadas por las consecuencias de las borrascas porque ha provocado que sea mucha la cantidad de agua que baja por la canalización. Los operarios no se atreven a dar fechas de finalización de la actuación y aseguran que se están encontrando numerosas complicaciones en cada avance. Actualmente, están trabajando justo en la confluencia de la rotonda con Camino Llano y Hernández Pacheco.

Cabe recordar que la actuación consiste en la renovación del colector de aguas residuales y pluviales de la zona del puente de San Francisco, para colocar uno de 1,80 metros de diámetro que incremente la capacidad hidráulica del sistema de saneamiento. Durante la ejecución de los trabajos apareció un cable de fibra óptica no previsto en los planos que provocó una nueva configuración del trazado, y después se detectaron restos arqueológicos que han tenido que ser catalogados por los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Una vez que concluya este tramo, la empresa también está contratada para ejecutar la misma actuación en la calle Camino Llano. No se atreven a dar fechas concretas y esperan que esté lista en su totalidad en los próximos meses.

TEMAS

