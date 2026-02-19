La Policía Nacional y Cáceres correrán contra la esclerosis múltiple en la tercera edición de Ruta 091

Hacer ejercicio es un acto que en muchas ocasiones se considera bastante satisfactorio. Pero hacerlo, sabiendo que es por una buena causa, lo es más todavía. La Policía Nacional se alía con el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y numerosas empresas para organizar, por tercera vez, la Carrera Solidaria Ruta 091.

La cita, que también se celebra en otras ciudades como Plasencia, tendrá lugar el 15 de marzo, con el objetivo de recaudar fondos a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEx). En las otras dos ediciones también existió un fin solidario. El año pasado fue para Aspainca y el anterior, la primera edición que además coincidió con el bicentenario de la policía, para la asociación NUPA (Asociación española de ayuda a niños, adultos y familiares con fallo intestinal, nutrición parental y trasplante multivisceral).

La carrera se ha presentado este miércoles en el palacio de la Diputación de Cáceres, con varias instituciones representadas: Isabel Ruiz, vicepresidenta segunda de la diputación, Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Gregorio Valverde, comisario provincial de la Policía Nacional, José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres, y Jesús Cano y Alfonso Mancebo, representantes de EMEx.

Fotogalería | Llega la III edición de la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional / Pablo Parra

Objetivos

Hay dos objetivos claros: lograr la misma cifra en cuanto a dorsales y dinero recaudado del año pasado. Fueron 1.400 participantes y 19.000 euros las cifras que se espera en esta ocasión, al menos, igualar. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo a través de la web oficial de la carrera, con un precio de 12 euros para adultos y 8 euros para niños de 4 a 14 años.

No obstante, el comisario recomendó apuntarse cuanto antes porque se suele agotar rápido, sobre todo las camisetas especiales que se reparten, "motivo, según me consta, por el que algunas personas participan". Este año además la camiseta "está bastante chula".

Camiseta de la carrera. / Pablo Parra

También se puede colaborar sin tener que correr, a través del ‘Dorsal 0’, mediante una donación de 10 euros. La recogida de dorsales y camisetas tendrá lugar del 10 al 13 de marzo en el centro deportivo El Perú Cáceres Wellness.

Modalidades

Habrá cuatro modalidades que comenzarán a partir de las 10.30 horas, salida de la primera. Se trata de la absoluta de 10 kilómetros, "para los más valientes". Cinco minutos después, a las 10.35, comienza una alternativa más suave, la modalidad para adultos de 5 kilómetros.

Policía Nacional. / Pablo Parra

Más suave todavía es el paseo solidario, también de 5 kilómetros, que saldrá 5 minutos más tarde, a las 10.40. Y, por último, los niños también podrán participar en su propia carrera, que saldrá a las 11.30, y la distancia variará según la edad.

Compromiso

La Diputación de Cáceres, anfitriona de la rueda en su Sala Multiusos, reiteró su compromiso con el cuerpo policial y confirmó su presencia en el evento. Por su parte, la concejala recordó que este 2026 es un año muy "ilusionante" y especial para Cáceres, pues es Ciudad Europea del Deporte. Por ello, invitó a participar, aunque sea con ese 'Dorsal 0' solidario.

El subdelegado del gobierno, durante su intervención, agradeció que se realicen eventos como este que ponen de manifiesto las otras labores que realiza también la Policía Nacional. "Su trabajo no solo es el trabajo diario para mantener la seguridad en nuestras calles, que muchas veces uno no es consciente porque vivimos en la provincia más segura de España y, por lo tanto, en el día a día todos realizamos nuestras actividades y salimos tranquilamente a la calle. Pero, desde luego, eso se consigue a base de un trabajo del día a día de las Fuerzas de Seguridad, en este caso la Policía Nacional, que son los que hacen su servicio aquí en nuestra ciudad, igual que en Plasencia", señaló.

Imagen de la presentación. / Pablo Parra

"En la Policía Nacional estamos para ayudar al ciudadano", comenzó el comisario Valverde, quien explicó que cada año se elige de manera democrática la asociación a la que se destinarán los fondos de forma íntegra. No se trata solo de una carrera, sino de una oportunidad para sumar pasos en favor de las personas con esclerosis múltiple.

Lo dejó claro Jesús Cano. "La organización de esta carrera va a ser sobre todo para recaudar fondos para asumir las terapias de físio y psicólogos que nos hacen falta en la asociación, como también la de trabajadoras sociales y destinar una parte a la investigación, a ver si de una vez por todas somos capaces de curar esta enfermedad.

Lo secundó el fundador de la asociación, Alfonso Mancebo, quien deseó que algún día se encuentre "la fórmula preventiva o bien curativa" de la enfermedad neurológica.

Recorrido

La carrera comenzará y finalizará en el mismo punto: la plaza Mayor, donde además habrá exhibiciones policiales para que tanto jóvenes como niños puedan disfrutar de la labor que realiza el cuerpo y sus herramientas. "Vamos a traer guías caninos, una unidad aérea, algún vehículo policial...".

Desde la Plaza, el recorrido continúa de la siguiente manera: Gran Vía, San Juan, San Pedro, San Antón, avenida de España, Cruz de los Caídos, Avda. de Alemania hasta rotonda de Renfe, vuelta a Cruz de los Caídos, Antonio Hurtado hasta calle Cervantes, vuelta a Cruz de los Caídos, avenida de España, San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía y meta en plaza Mayor.