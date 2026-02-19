Daños en los accesos
Primeros trabajos en marcha para eliminar baches y socavones del asfaltado en el campus de Cáceres
El rectorado de la UEx ha trasladado a la comunidad universitaria que ya está realizando gestiones para reparar los desperfectos en el vial principal, los viales interiores y los aparcamientos
La agrupación local Juventudes Socialistas reclama una intervención "integral y definitiva"
La imagen de los accesos al Campus Universitario de Cáceres ha empezado a cambiar. Tras las quejas de la comunidad universitaria por los baches y socavones en el asfaltado de los viales del recinto, este miércoles han comenzado las primeras actuaciones para frenar el deterioro. Por el momento, varios operarios han intervenido en la zona y han cubierto los puntos más dañados como solución provisional.
La actuación llega después de que el mal estado del firme, especialmente en puntos de tránsito habitual, reabriera el debate en el entorno universitario y entre colectivos vecinales, con reclamaciones por el riesgo para la circulación y las molestias en el día a día de estudiantes y personal.
Comunicado del rectorado
En paralelo a estos primeros trabajos, el rectorado de la UEx se ha dirigido a la comunidad universitaria a través de un comunicado en el que ha señalado que ya está llevando a cabo las "gestiones necesarias para realizar tareas de reparación" de los baches y desperfectos aparecidos en el asfaltado.
Según ha indicado la institución, las actuaciones previstas abarcan tanto el vial principal de acceso como los viales interiores y los aparcamientos del campus de Cáceres.
"A la mayor brevedad"
En el misma nota informativa, la Universidad de Extremadura ha lamentado el problema que esta situación está suponiendo para el acceso y la movilidad de todos los miembros del campus. Además, ha expresado que espera que los medios técnicos estén disponibles "a la mayor brevedad" para poder avanzar en la reparación.
Por ahora, la intervención iniciada este miércoles supone el primer paso visible sobre el terreno, a la espera de que se concrete el calendario y el alcance definitivo de las obras.
Denuncia de Juventudes Socialistas
En este contexto, la organización Juventudes Socialistas de Cáceres ha reclamado una "solución urgente" ante el deterioro de los viales del campus, que ha calificado de "problema estructural" por su impacto en la seguridad y la movilidad de estudiantes y personal.
En su escrito, la entidad ha advertido de un "riesgo real" para la circulación por las maniobras bruscas que los desperfectos obligan a realizar a los conductores, y ha respaldado las reivindicaciones del estudiantado y del personal.
Asimismo, ha solicitado una intervención "integral y definitiva" y ha instado a promover cambios si el marco actual impide acometer el asfaltado, al tiempo que ha exigido a la UEx y a las administraciones competentes una solución "rápida, eficaz y definitiva".
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval