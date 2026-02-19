La Puerta de Tannhäuser en Cáceres presenta 'Historias originales de la vida real'

Opciones diversas en la ciudad.

El Ateneo de Cáceres acoge una charla sobre ecofeminismo y bienes comunes

El Ateneo de Cáceres acogerá el próximo 19 de febrero, de 19.00 a 20.00 horas, la charla titulada Ecofeminismo y Bienes Comunes, un encuentro que abordará la relación entre sostenibilidad, justicia social y perspectiva de género.

La sesión contará con la participación de María Eugenia Rodríguez Palop, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputada entre 2019 y 2024, reconocida por su trayectoria en el ámbito del derecho y los derechos humanos. Junto a ella intervendrá Ana Torrecillas Martínez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. El acto se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales en torno a los bienes comunes y el papel del ecofeminismo en la construcción de modelos sociales más justos y sostenibles.

La Librería La Puerta de Tannhäuser presenta 'Historias originales de la vida real'

La Librería La Puerta de Tannhäuser acogerá el próximo 19 de febrero, de 19.00 a 20.00 horas, la presentación del libro Historias originales de la vida real, en un encuentro abierto al público que tendrá lugar en su sede de la calle Roso de Luna, 7, en Cáceres.

La obra reúne una colección de relatos inspirados en experiencias cotidianas, donde lo aparentemente común se transforma en narraciones cargadas de significado. A través de historias cercanas, el libro explora emociones universales como la amistad, la pérdida, la esperanza o la superación, ofreciendo una mirada íntima y reflexiva sobre la vida real.

Portada del libro 'Historias originales de la vida real'. / Cedida

Con un estilo directo y accesible, Historias originales de la vida real propone al lector reconocerse en sus páginas y descubrir que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. La presentación permitirá profundizar en el proceso creativo de la obra y compartir impresiones en un ambiente cercano y participativo.

Carmen Camacho en el Aula 'José María Valverde' de la AEEX en Cáceres

La escritora Carmen Camacho participará este jueves 19 de febrero, a las 19.30 horas, en una nueva sesión del Aula José María Valverde organizada por la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. El acto se celebrará en el salón de actos del Espacio UEx de Cáceres (antiguo ILM) y la entrada será gratuita.

Durante el encuentro, la autora realizará un recorrido por su trayectoria literaria y su obra, que abarca poesía, microrrelato y aforismo. Además, las personas asistentes recibirán un cuadernillo con una cuidada selección de textos de la escritora, hasta agotar existencias.

Carmen Camacho, escritora. / Cedida

Nacida en Alcaudete (Jaén) en 1976, Carmen Camacho es autora de títulos de poesía como La mujer de enfrente (2023), Deslengua (2020), Letra pequeña (2014), Campo de fuerza (2012), La mujer del tiempo (2011), 777 (2007) y Arrojada (2007). También ha publicado el libro de microrrelatos Vuelo doméstico (2014) y los volúmenes de aforismos Zona franca (2016) y Minimás (2009), además del estudio y antología Fuegos de palabras (2018), considerado una obra de referencia del aforismo poético español contemporáneo.