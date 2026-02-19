Rubén Amón recibe el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres por su retrato del verano extremo

El calor extremo que define el verano cacereño ha marcado este año el Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres, concedido por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero al periodista y escritor Rubén Amón por su artículo 'Cáceres en verano, una combustión irresistible'. El acto de entrega del galardón ha tenido lugar este jueves en la Casa Palacio de Los Becerra y ha reunido a representantes del ámbito cultural y social de la capital cacereña, en una cita que ha vuelto a poner el foco en la relación entre periodismo y creación literaria.

El premio, dotado con 10.000 euros, ha reconocido un texto que retrata la ciudad desde una perspectiva poco habitual: la del verano extremo, cuando el calor impone su ley y el ritmo urbano se ralentiza hasta casi detenerse.

Tras recoger el galardón y antes de proceder a la lectura de su artículo, en el que el autor propone una mirada íntima y literaria sobre la ciudad alejándose de la postal turística para adentrarse en una experiencia casi sensorial, Rubén Amón ha pronunciado unas palabras en las que ha reconocido que "no sería raro que viniera a vivir a Cáceres tarde o temprano, y no solo bajo la combustión de julio, sino durante todas las estaciones del año".

El jurado ha destacado la capacidad del texto para transformar una caminata bajo temperaturas cercanas a los 40 grados en un ejercicio narrativo de gran fuerza expresiva, subrayando la originalidad del enfoque y la calidad literaria del artículo.

Durante la gala también han intervenido Maritina Guisado, presidenta de la fundación y del jurado, quien ha realizado un breve balance de la actividad que vienen desarrollando y ha reivindicado el sentido del premio; Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, que ha realizado la lectura del acta del jurado; Lola Cancho, secretaria del Patronato de la fundación; Elena Manzano, consejera de Hacienda y portavoz en funciones de la Junta; y Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, quien ha garantizado el apoyo municipal a "iniciativas que proyectan la ciudad" y ha bromeado con el protagonista de la noche: "Querido Rubén, creo que a partir de ahora, además de confesarte morantista, te vas a tener que declarar abiertamente cacereñista".

Identidad y legado

El Premio Mercedes Calles y Carlos Ballestero fue creado con el objetivo de difundir los atractivos de la ciudad y reconocer el mejor artículo o reportaje que resalte sus valores sociales, culturales, humanos o monumentales, proyectando Cáceres a nivel nacional e internacional.

La decimoséptima edición, patrocinada por el ayuntamiento y con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Cáceres, se ha enmarcado además en el respaldo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando su proyección cultural y mediática.

Entre los galardonados en años anteriores figuran autores como Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Rosa Montero, Antonio Colinas, Lorenzo Silva o Antonio Lucas.