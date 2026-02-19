Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesión ordinaria de febrero

El ‘sinhogarismo’ remueve el pleno y devuelve el foco al centro abandonado de la extinta Feafes: "Hay alrededor de veinte personas durmiendo en la calle en Cáceres"

El borrador presupuestario de 2026 del contempla una partida de 200.000 euros para el futuro centro de día, según la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís; y se baraja la ubicación en el antiguo CRR de Feafes en Mejostilla

Sesión plenaria, este jueves, en Cáceres.

Sesión plenaria, este jueves, en Cáceres. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El ‘sinhogarismo’ centró este jueves el debate del Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, donde el Grupo Municipal Socialista (GMS) defendió una moción para reforzar la red de atención a personas sin hogar y aseguró que “hay alrededor de veinte personas durmiendo en la calle en Cáceres”, en palabras de la concejala Beatriz Cercas, quien subrayó que “esa cifra no siempre aparece en las estadísticas oficiales, pero es una realidad que vemos en nuestros barrios”.

Invisibles

“Las personas sin hogar están ahí, pero se han vuelto invisibles”, afirmó Cercas en su intervención. “Dormir en la calle es la forma más extrema de exclusión”. La edil alertó de que los recursos actuales “funcionan prácticamente al límite” y defendió la creación de un centro de día municipal de baja exigencia para ofrecer higiene, consigna, atención psicosocial y orientación laboral. “No podemos gestionar esto solo desde la emergencia nocturna”, añadió.

La moción socialista -que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP y Unidas Podemos (UP); y el voto en contra de Vox- plantea, además, ampliar plazas residenciales, reforzar la perspectiva de género —“para una mujer, la calle es exclusión y miedo constante”—, activar protocolos ante alertas climáticas y eliminar elementos de arquitectura hostil. 

“No es caridad lo que pedimos, es garantía de derechos”, sostuvo Cercas, quien abogó por la municipalización progresiva para “blindar el recurso y darle estabilidad”.

“Cada nuevo centro implica más gasto estructural”

Eduardo Gutiérrez

— Vox

FEAFES

En el tramo final del debate, la concejala lanzó una propuesta concreta: estudiar la ubicación del futuro centro de día en los terrenos vinculados a la extinta Feafes Cáceres (cuyas instalaciones, de propiedad municipal, llevan varios años cerradas tras la gestión privada del recurso que llevó a los trabajadores a protagonizar paros y encierros por el impago de sus nóminas), tras la aprobación en el mismo pleno de la extensión del derecho de superficie de una parcela municipal de 7.000 metros cuadrados. “¿Qué mejor sitio para un centro de día? Lo dejo encima de la mesa”, afirmó Cercas. Según explicó, el emplazamiento permitiría “integrar servicios y generar sinergias con entidades del tercer sector”.

Desde UP, su portavoz, Consuelo Balset, respaldó la iniciativa y defendió que “la pregunta no es cuánto cuesta actuar, sino cuánto cuesta no hacerlo”. Gestionar el sinhogarismo “solo desde la emergencia es ineficiente”, señaló, y apostó por “acompañar y prevenir para evitar la cronificación”.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, rechazó la moción por considerarla “una declaración ideológica sin memoria económica”. Ya que “cada nuevo centro implica más gasto estructural”, afirmó, defendiendo “itinerarios individualizados con metas medibles” y mayor coordinación con entidades ya existentes. “No se ayuda perpetuando la dependencia”, añadió.

Encierro de los trabajadores de Feafes por el impago de nóminas, en una imagen de archivo.

Encierro de los trabajadores de Feafes por el impago de nóminas, en una imagen de archivo. / EP

200.000 €

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís (PP), aseguró que “el compromiso del Gobierno municipal se demuestra con hechos” y recordó el incremento de subvenciones al Centro Vida y al Centro de Emergencia Social. Confirmó que el borrador presupuestario de 2026 incluye una partida estimada en 200.000 euros para el futuro centro de día

“Muchas de las medidas que traen ya están en marcha o planificadas”, dijo criticando la propuesta del GMS, y avanzó que se estudiará la viabilidad técnica y urbanística de los terrenos asociados a Feafes como posible ubicación.

