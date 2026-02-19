El Tribunal Supremo da la razón al Colegio de Médicos de Cáceres y los directores de Zonas de Salud deberán ser del grupo A1

El Tribunal Supremo da la razón al Colegio de Médicos de Cáceres, que se muestra satisfecho por la noticia. La sentencia dictada tras la estimación del recurso promovido por la institución, fija con claridad el marco para la provisión de las Direcciones de Zona de Salud en el Servicio Extremeño de Salud (SES). La resolución establece que estos cargos deben recaer exclusivamente en profesionales sanitarios del grupo A1, el nivel más alto dentro de la clasificación de la Administración pública.

La decisión supone un cambio relevante en la organización de la Atención Primaria en Extremadura, al anular parte del Decreto 47/2023 que permitía que profesionales del grupo A2 pudieran acceder a estos puestos de dirección.

Una cuestión de responsabilidad y nivel administrativo

En la Administración pública española, los profesionales sanitarios se clasifican en distintos grupos según su titulación y nivel de responsabilidad. El grupo A1 corresponde al nivel superior e incluye, entre otros, a médicos y otros profesionales sanitarios con formación universitaria de máximo nivel y competencias clínicas amplias. Por su parte, el grupo A2 incluye a profesionales como enfermeros y fisioterapeutas, también titulados universitarios, pero con una clasificación administrativa diferente. No significa que sean menos importantes, sino que es una clasificación administrativa con diferentes niveles de responsabilidad y requisitos.

La sentencia del Tribunal Supremo determina que, cuando un puesto incorpora funciones de dirección asistencial, es decir, responsabilidad sobre la organización y supervisión de la atención sanitaria, este debe ser desempeñado por profesionales del grupo A1. El Alto Tribunal considera que estas funciones implican un nivel de responsabilidad que exige esa categoría administrativa.

Fachada del Tribunal Supremo. / Europa Press

Como consecuencia, la resolución anula los apartados del decreto autonómico que abrían la puerta a que profesionales del grupo A2 pudieran ocupar el cargo de Director de Zona de Salud.

Dirección y Subdirección

No obstante, hay un punto a tener especialmente en cuenta. La sentencia introduce una distinción relevante entre los cargos de Dirección y Subdirección. Según el Tribunal Supremo, la limitación al grupo A1 se aplica únicamente a los puestos de Dirección, al ser estos los que conllevan funciones plenas de dirección asistencial.

Es decir, las Subdirecciones de Zona de Salud sí podrán seguir siendo ocupadas por profesionales del grupo A2, ya que el Tribunal considera que estos puestos no están definidos normativamente como cargos con la misma responsabilidad directiva plena.

Esta aclaración permite mantener abiertas las opciones de liderazgo intermedio a un espectro más amplio de profesionales sanitarios, al tiempo que reserva la dirección máxima a la categoría administrativa superior.

Seguridad jurídica

Desde el Colegio de Médicos de Cáceres, impulsor del recurso, se considera que la sentencia aporta seguridad jurídica y contribuye a ordenar el modelo organizativo de la Atención Primaria, según la nota difundida. La institución subraya que la resolución refuerza el principio de que la gestión sanitaria debe estar alineada con la responsabilidad clínica y la continuidad asistencial.

En términos prácticos, el fallo establece un criterio definitivo sobre la provisión de estos puestos en Extremadura y sienta una referencia clara para la organización del liderazgo sanitario en el ámbito público.

La decisión del Tribunal Supremo no solo resuelve un conflicto normativo concreto, sino que también define el marco en el que deberá estructurarse la dirección de las Zonas de Salud, con el objetivo, según los impulsores del recurso, de garantizar una gestión coherente con la responsabilidad clínica y orientada al paciente.

Evelio Robles

El presidente del Colegio, el Doctor Evelio Robles Agüero, destacó que “la sentencia acota con claridad qué responsabilidades deben quedar vinculadas a la dirección del proceso asistencial y cuáles pueden mantener un perfil diferente. Se trata de una decisión que refuerza la organización de la Atención Primaria y reduce la incertidumbre en la gestión de las Zonas de Salud”.

Evelio Robles, presidente del colegio de médicos de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Asimismo, subrayó que “este fallo no cuestiona el valor esencial del trabajo en equipos multidisciplinares, donde todas las profesiones sanitarias son imprescindibles, sino que delimita jurídicamente la responsabilidad última en la dirección del proceso asistencial, siempre con el paciente en el centro”.

La institución colegial finalizó el comunicado reiterando su disposición al diálogo con la Administración sanitaria para que la aplicación del fallo se realice con normalidad, transparencia y pleno respeto a los principios de mérito y capacidad.