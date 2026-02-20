Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres impulsa seis cursos de FP para mejorar la empleabilidad en 2026

El ayuntamiento licita 333.894 euros, financiados por el Fondo Social Europeo Plus, para acciones formativas en tecnología y hostelería hasta final de año

Alumnos de FP durante una clase.

Alumnos de FP durante una clase. / EL PERIÓDICO

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el servicio de impartición de seis acciones formativas de Formación Profesional para el empleo dentro del proyecto Efeso Innova, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El contrato cuenta con un presupuesto total de 333.894,60 euros y se desarrollará entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria se articula en seis lotes, a los que las entidades interesadas podrán concurrir de forma individual o conjunta. Las especialidades previstas combinan perfiles digitales y del sector servicios: confección y publicación de páginas web, administración de bases de datos, seguridad informática y ciberseguridad, operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de bar y cafetería y operaciones básicas de piso en alojamiento.

Alumnos de FP mecánica en una imagen de archivo.

Alumnos de FP mecánica en una imagen de archivo. / EFE

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y la adjudicación se resolverá ponderando en un 80% la propuesta técnica y en un 20% la oferta económica, con el objetivo de primar la calidad de los proyectos formativos frente al mero criterio del precio.

El programa se enmarca en la estrategia municipal para reforzar la capacitación profesional y mejorar las oportunidades de inserción laboral, especialmente en ámbitos con demanda creciente como el tecnológico y el turístico. La financiación procede del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del FSE+, lo que permitirá sufragar íntegramente el desarrollo de estas acciones formativas durante 2026.

TEMAS

