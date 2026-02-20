Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres garantiza los mercadillos de Navidad y Semana Santa de este año en el Paseo de Cánovas

Un contrato de 69.091 euros asegura la instalación de 35 casetas en primavera y 45 en la campaña navideña

El mercado navideño en una imagen de archivo.

El mercado navideño en una imagen de archivo. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el contrato para el alquiler, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de las casetas de los mercadillos de Semana Santa 2026 y Navidad 2026/27 en el Paseo de Cánovas, lo que garantiza la celebración de ambos eventos comerciales en el principal eje verde de la ciudad.

El contrato

El contrato cuenta con un presupuesto base de 69.091 euros (57.100 sin IVA) y un plazo de ejecución de 86 días, incluyendo los trabajos previos de montaje y posteriores de desmontaje. El procedimiento se tramita por la vía abierta simplificada y se adjudicará atendiendo exclusivamente al criterio económico.

En el caso del mercadillo de Semana Santa, el contrato abarcará del 16 de marzo al 16 de abril de 2026, aunque los puestos estarán abiertos al público del 23 de marzo al 5 de abril. Está prevista la instalación de 35 casetas.

Navidad

Por su parte, el mercadillo de Navidad se desarrollará entre el 2 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, si bien el contrato contempla trabajos desde el 25 de noviembre hasta el 17 de enero. En esta campaña se instalarán 45 casetas, diez más que en primavera, lo que refuerza el peso comercial de la programación navideña.

Las casetas serán de madera, de color blanco y con unas dimensiones de 3 por 2 metros, con suelos hidrófugos y antideslizantes, pintura ignífuga e instalación eléctrica protegida mediante cuadros de 10 amperios. En Navidad, además, se incorporará iluminación LED y decoración homogénea en el entorno del paseo.

Seguros

El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros y asumir el mantenimiento durante todo el periodo de funcionamiento, con un plazo máximo de respuesta de 24 horas ante cualquier incidencia.

Noticias relacionadas y más

Con esta licitación, el consistorio asegura la continuidad de dos citas consolidadas en el calendario comercial y turístico de la ciudad, que cada año convierten el Paseo de Cánovas en un espacio de dinamización económica en fechas clave.

