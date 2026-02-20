La Cámara de Comercio de Cáceres activa ayudas de hasta 6.366 euros para pymes que implanten soluciones innovadoras

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria del programa Pyme Innova 2026 en su modalidad ordinaria, una línea de ayudas dirigida a pequeñas y medianas empresas de su demarcación territorial para desarrollar planes de implantación de soluciones innovadoras.

El programa ha estado cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y ha incluido, además de la subvención económica, servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.

Cuantías y condiciones

La cuantía total de las ayudas ha ascendido a 95.497,50 euros, sobre un presupuesto de 112.350 euros destinado a la ejecución de la Fase II de Implantación por parte de las pymes beneficiarias.

Cada empresa ha podido optar a una ayuda máxima de 6.366,50 euros sobre un presupuesto elegible de 7.490 euros (7.000 euros de coste directo y 490 euros de costes indirectos). La subvención ha cubierto el 85% del proyecto, aunque la inversión ha debido ser prefinanciada en su totalidad por la empresa y posteriormente cofinanciada con fondos europeos.

El presupuesto máximo de ejecución del conjunto del programa ha alcanzado los 143.693,60 euros.

Requisitos y plazos

La convocatoria ha estado dirigida a pymes dadas de alta en el Censo del IAE dentro de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres.

El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto a las 09.00 horas una vez transcurridos 15 días hábiles desde la publicación del anuncio y se ha fijado hasta las 14.00 horas del 13 de marzo de 2026, aunque ha podido acortarse en caso de agotarse el presupuesto disponible.

Con esta línea, la Cámara ha reforzado su papel como canalizadora de fondos europeos orientados a la modernización y competitividad del tejido empresarial de la provincia.