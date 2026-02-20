Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Empresas

Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras

La cadena centra sus esfuerzos en el centro comercial. Abrió el primer local en el palacete de San Antón hace 20 años y se trasladó a la tienda actual hace unos 13. El último día será el 25 de marzo

El cartel de 'Liquidación total' en el escaparate de Punt Roma.

El cartel de 'Liquidación total' en el escaparate de Punt Roma. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El gran cartel de 'Liquidación total' que habían instalado en el escaparate principal de la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres ya hacía presagiar que algo iba a ocurrir. Había clientes que pensaban que podía deberse al cambio de temporada y que todo seguiría funcionando igual. Sin embargo, en la esquina inferior izquierda está el cartel que explica con más precisión los motivos: "Liquidación por cese de actividad".

El cierre

A la tienda Punt Roma de la avenida de España le queda poco más de un mes de vida. Tal y como indican los referidos carteles, el establecimiento permanecerá abierto hasta el 25 de marzo. Después de despedirse del céntrico inmueble, la cadena centrará todos sus esfuerzos en el centro comercial Ruta de la Plata, donde cuenta con un local desde el año 2019. Las tres dependientas que actualmente trabajan en la tienda de avenida de España ya han sido informadas de que serán despedidas.

Cartel anunciando la liquidación por cese de actividad comercial.

Cartel anunciando la liquidación por cese de actividad comercial. / E. P.

Punt Roma llegó a Cáceres por primera vez hace ya 20 años. Desembarcó en el palacete de la calle San Antón y permaneció allí durante varios años, pero hace unos 14 se trasladó hasta la avenida de España, donde ha resistido a estos últimos años. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los clientes habituales de la céntrica tienda, que han expresado sus quejas por el cierre.

Así funciona

Punt Roma es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, con gran variedad de estilos, calidad y buen precio, según indican en su página web. Su central se encuentra en Mataró (Barcelona), ciudad de gran tradición textil. "Las prendas abarcan desde la talla 38 hasta la 54 para que vestir a la moda no sea un problema de medidas", precisan. Actualmente, cuentan con más de 400 establecimientos de los que 210 se ubican en España, Portugal y Andorra. El resto, se distribuyen por otros 27 países.

Noticias relacionadas y más

En el año 2025, la cadena ha logrado mejorar su rentabilidad y superó los 150 millones de euros de cifra de negocio, duplicando prácticamente el resultado neto del ejercicio 2024.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  5. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  8. Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval

Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras

Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras

Cinco nuevos contratos predoctorales y tres prórrogas: la apuesta de la Fundación Valhondo por el talento extremeño

Cinco nuevos contratos predoctorales y tres prórrogas: la apuesta de la Fundación Valhondo por el talento extremeño

La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres

La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres

DiverCeres lanza en Cáceres '¡Dale Cancha!', una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte extremeño

DiverCeres lanza en Cáceres '¡Dale Cancha!', una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte extremeño

Visita gratuita en Cáceres: descubre la colección de dibujos de la Fundación Tatiana este viernes

Visita gratuita en Cáceres: descubre la colección de dibujos de la Fundación Tatiana este viernes

Estas son las bases para obtener las nuevas licencias de taxi adaptado en Cáceres

Estas son las bases para obtener las nuevas licencias de taxi adaptado en Cáceres

Los últimos vecinos del Alto de Fuente Fría de Cáceres, ante los derribos: "Solo nos queda resistir"

Los últimos vecinos del Alto de Fuente Fría de Cáceres, ante los derribos: "Solo nos queda resistir"

El PSOE de Cáceres denuncia el "uso indecente" de las instituciones por parte de VOX para propagar racismo y desinformación

El PSOE de Cáceres denuncia el "uso indecente" de las instituciones por parte de VOX para propagar racismo y desinformación
Tracking Pixel Contents