Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras

El gran cartel de 'Liquidación total' que habían instalado en el escaparate principal de la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres ya hacía presagiar que algo iba a ocurrir. Había clientes que pensaban que podía deberse al cambio de temporada y que todo seguiría funcionando igual. Sin embargo, en la esquina inferior izquierda está el cartel que explica con más precisión los motivos: "Liquidación por cese de actividad".

El cierre

A la tienda Punt Roma de la avenida de España le queda poco más de un mes de vida. Tal y como indican los referidos carteles, el establecimiento permanecerá abierto hasta el 25 de marzo. Después de despedirse del céntrico inmueble, la cadena centrará todos sus esfuerzos en el centro comercial Ruta de la Plata, donde cuenta con un local desde el año 2019. Las tres dependientas que actualmente trabajan en la tienda de avenida de España ya han sido informadas de que serán despedidas.

Cartel anunciando la liquidación por cese de actividad comercial. / E. P.

Punt Roma llegó a Cáceres por primera vez hace ya 20 años. Desembarcó en el palacete de la calle San Antón y permaneció allí durante varios años, pero hace unos 14 se trasladó hasta la avenida de España, donde ha resistido a estos últimos años. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los clientes habituales de la céntrica tienda, que han expresado sus quejas por el cierre.

Así funciona

Punt Roma es una firma española que ofrece moda para todo tipo de mujer, con gran variedad de estilos, calidad y buen precio, según indican en su página web. Su central se encuentra en Mataró (Barcelona), ciudad de gran tradición textil. "Las prendas abarcan desde la talla 38 hasta la 54 para que vestir a la moda no sea un problema de medidas", precisan. Actualmente, cuentan con más de 400 establecimientos de los que 210 se ubican en España, Portugal y Andorra. El resto, se distribuyen por otros 27 países.

En el año 2025, la cadena ha logrado mejorar su rentabilidad y superó los 150 millones de euros de cifra de negocio, duplicando prácticamente el resultado neto del ejercicio 2024.