Cinco nuevos contratos predoctorales y tres prórrogas: la apuesta de la Fundación Valhondo por el talento extremeño

La Fundación Valhondo reafirma su compromiso su compromiso con la investigación y el talento joven durante el acto de entrega de ocho contratos predoctorales a licenciados de la Universidad de Extremadura, destinados al desarrollo de sus tesis doctorales. El evento reunió a patronos, responsables académicos, investigadores y familiares en una ceremonia marcada por el reconocimiento al mérito y la apuesta por el futuro científico de la región.

En la convocatoria se concedieron cinco contratos nuevos, uno más que en pasadas ediciones, y se formalizó la prórroga de otros tres, lo que permite dar continuidad a proyectos de investigación ya iniciados. Estos contratos no solo representan un respaldo económico, sino también una muestra de confianza en la capacidad y el futuro de los investigadores seleccionados, a quienes se animó a afrontar esta etapa con esfuerzo, vocación y perseverancia.

Los nuevos contratos se reparten entre distintas áreas, incluyendo Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Ciencias Políticas y áreas técnicas. Los proyectos seleccionados sobresalieron entre numerosas candidaturas por su calidad, originalidad y potencial impacto.

5 nuevos contratos

En el acto, que tuvo lugar este jueves en el Espacio UEx, estuvieron presentes Pedro Fernández, rector magnífico de la Universidad de Extremadura, y José Antonio García, subdelegado del Gobierno, presidente de la Fundación Valhondo y, además, profesor de la universidad.

Fue él quien animó a los premiados a ser, en un futuro, profesores de la institución. "Hoy no celebramos solamente una convocatoria, celebramos personas, celebramos vocaciones, celebramos el compromiso con el futuro de nuestra tierra. Siempre digo que en Extremadura tenemos unas capacidades enormes, un talento enorme y hay que desarrollarlo sobre todo que redunde en el beneficio de nuestra tierra".

José Antonio García y Pedro Fernández. / Pablo Parra

Por su parte, el rector agradeció que la fundación mantenga estas ayudas predoctorales a lo largo del tiempo, ya que “son muy importantes porque a veces tenemos muchas ideas que no se llevan a la práctica”. Cumplen, resalta, “con la función esencial que tenemos como institución de enseñanza superior: retener el talento y reinvertir lo que recibimos a la sociedad”. Pidió a los doctorandos “que sean responsables, serios y trabajadores para poder cumplir e intentar sacar el máximo rendimiento”.

También participó Juan Antonio Pavón, becario de la Fundación Valhondo en 1995 y actualmente patrono y miembro de la comisión de valoración de los contratos, que recordó sus inicios e instó a los jóvenes investigadores a hacer de su tesis doctoral una realidad.

Investigadores

Los alumnos que recibieron las becas, y se mostraron muy felices con familiares y amigos, son Nerea Domínguez Rojo, Amalia Campos Redondo, Jesús Candelario Menacho, Pablo Muriel de Barroso y José Antonio Gómez de la Hiz.

Este último aseguró estar "muy ilusionado" ante esta nueva etapa que, si todo sale bien, acabará en un doctorado. En su caso es de Ingeniería Informática. "Estoy trabajando en minimizar las emisiones de carbono que produce Internet. Aunque no lo creamos, parece que es algo mágico, algo invisible, pero por detrás realmente consume mucha energía eléctrica que para producirla emite carbono en función de la fuente de energía. Intentamos eso, centrarnos en minimizar estas emisiones", explica.

José Antonio Gómez de la Hiz. / Pablo Parra

Fue su director quien le propuso pedir la beca. "Cuando empezamos el doctorado buscamos un poco de estabilidad en los proyectos de investigación, ya que a veces no lo encontramos. Mi director me lo propuso, era una buena fundación y una gran oportunidad así que investigamos un poco y nos convenció". Tiene un año para demostrar todo lo estudiado este tiempo, aunque también existe la opción de prorrogar el contrato un máximo de 36 meses.

Fueron tres personas las que obtuvieron esta prolongación de cara a sus proyectos: Almudena Martínez Sánchez, Jacob Clavel Sánchez y Miguel Ángel Rufo Rey.

Obtendrán una cuantía mensual de 1.583 euros para desarrollar sus trabajos de investigación en la Universidad de Extremadura, conforme a lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y al Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo.

Impacto

Desde la creación de estas ayudas, más de 300 investigadores han sido beneficiarios, y más de 50 de ellos ocupan actualmente puestos como profesores universitarios. Este dato refleja el impacto positivo del programa en la consolidación de carreras científicas y académicas.

Hace dos años se creó la Red de Becarios Valhondo, un espacio de encuentro generado para la comunidad científica, donde potenciar el vínculo entre los investigadores que ha disfrutado de las becas o contratos predoctorales de la Fundación Valhondo y promover la colaboración y el intercambio de ideas y experiencias. En esta Red se puede encontrar desde la formación de los contratados predoctorales y doctores, hasta las tesis desarrolladas, así como los enlaces a entrevistas donde cuentan sus experiencias en el mundo de la investigación.