Comienzan las obras de mejora de accesibilidad en la avenida Virgen de Guadalupe, que durarán hasta el 4 de marzo

Comienzan las obras de mejora de accesibilidad en la avenida Virgen de Guadalupe. Una actuación que venía siendo reclamada por los vecinos desde hace mucho por el mal estado en el que se encontraban los pasos de peatones en la avenida con la intersección con San Pedro de Alcántara y calle Viena.

Desde el jueves son visibles las vallas y, ya este viernes, una hormigonera ha hecho acto de presencia en la vía. Se está acometiendo un hormigonado de los dos pasos elevados, con posterior colocación de baldosas, siguiendo el modelo original que tanto se ha ido deteriorando con el tiempo.

Las baldosas originales, colocadas en la reforma integral realizada en la zona en el año 2019, han sufrido el paso del tiempo y hubo que ir completando el lugar con asfaltado improvisado.

Los operarios trabajan. / Pablo Parra

En consecuencia, el suelo se presentaba irregular, suponiendo un problema para personas con dificultades en la movilidad. Una situación que se espera que con estas obras acabe.

Hasta el 4 de marzo

Los pasos están divididos en dos partes para facilitar siempre un carril abierto en ambas direcciones. Los peatones tienen habilitados una alternativa para cruzar al lado de las obras, incluyendo pequeños pegotes improvisados para sillas de ruedas o carros.

Según el Ayuntamiento, las obras durarán hasta el 4 de marzo, como parte del plan de mejora de la accesibilidad en varios puntos de la ciudad. Siendo este un punto por el que pasan diariamente miles de cacereños, sea en el sentido de Hernán Cortés o el de bajada que se llena en determinadas horas por el colegio Santa Cecilia, es de esperar que se produzcan largas filas de vehículos en ese punto.

Durante unos metros solo hay habilitado un carril. / Pablo Parra

400 pasos de peatones

Todos estas reformas se incluyen dentro del proyecto, impulsado por el ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros para hacer accesibles alrededor de 400 pasos de peatones repartidos por distintos puntos de la ciudad.

El objetivo es llegar a todas las barriadas de Cáceres, "atendiendo a las necesidades reales de cada una". El anuncio llegó por parte del alcalde, Rafa Mateos, cuando supervisó las obras que se están llevando a cabo en la intersección de la calle Argentina con Padre Eladio Mozas, el pasado 13 de enero.

El alcalde de Cáceres supervisa los avances en el paso de peatones de la calle Argentina / Jorge Valiente

Estas mejoras están produciendo cortes en determinados puntos en los que la policía y el Consistorio recomiendan extremar la precaución. A ella se suman la retirada de depósitos de gas. En concreto, desde el miércoles 18, las actuaciones en la calle Profesor Hernández Pacheco han supuesto el corte total durante los trabajos.