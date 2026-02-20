Actuación municipal
Las escaleras de acceso a las pistas deportivas de La Madrila en Cáceres ya tienen barandillas
El ayuntamiento ha respondido a una vieja reivindicación de los vecinos, mejorando la seguridad en un punto de paso clave
Las escaleras que conectan la plaza de Albatros con la calle Abilio Rosillo, en el barrio cacereño de La Madrila, cuentan desde este miércoles con barandillas. La actuación, largamente reivindicada por la asociación vecinal, pone fin a una demanda que, según su presidente, Paco de Borja, llevaba cuatro años sobre la mesa.
El representante vecinal ha recordado que hace unos meses el concejal de Urbanismo, Víctor Bazo, les trasladó que los pasamanos "ya estaban en camino", compromiso que finalmente se ha cumplido. A falta del pintado final, la intervención puede darse prácticamente por terminada. "Estamos muy contentos porque era una vieja reivindicación de los vecinos de La Madrila al Ayuntamiento de Cáceres, y por fin se ha hecho realidad", ha afirmado.
Punto de paso habitual
De Borja ha señalado que se trata de una mejora "muy necesaria" en un punto de paso habitual hacia las pistas deportivas. "Para nosotros, este logro no es ninguna tontería. Son unas escaleras muy utilizadas y existía un peligro enorme porque no tenían ningún tipo de sujeción", ha explicado.
La instalación supone un avance en términos de seguridad, sobre todo para los menores y jóvenes que transitan a diario por la zona. Además, según ha indicado, muchas personas mayores evitaban utilizar ese acceso por la falta de apoyo, una situación que podría cambiar a partir de ahora.
Mejoras pendientes
El presidente del colectivo vecinal ha aprovechado para recordar que aún existen actuaciones anunciadas en el entorno que siguen pendientes de ejecución. Entre ellas, ha citado el arreglo del parque infantil y de los jardines junto a las dos pistas de petanca y la entrada al Parque del Príncipe, así como la poda de árboles en la zona.
