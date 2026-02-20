DiverCeres lanza en Cáceres '¡Dale Cancha!', una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte extremeño

Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, el Club Deportivo LGBTI+ DiverCeres ha presentado en Cáceres su nueva campaña institucional bajo el lema ¡Dale Cancha! Acciones positivas frente a la discriminación, una iniciativa que combina deporte, activismo y pedagogía para promover espacios seguros e inclusivos en el ámbito deportivo extremeño.

La entidad, que comenzó su andadura en septiembre de 2021, trabaja por la promoción, el desarrollo y la práctica del deporte en Extremadura con un objetivo claro: ofrecer a las personas LGBTI+ de la región un entorno seguro donde practicar actividad física libre de prejuicios y discriminación.

Crecimiento deportivo y compromiso social

En la actualidad, DiverCeres cuenta con más de 80 personas asociadas y cuatro disciplinas deportivas activas: voleibol pista, voleibol playa, patinaje y hockey sobre patines. Además, dispone de un Área Social que complementa la actividad deportiva con propuestas culturales, formativas y de convivencia para sus socias.

La campaña ¡Dale Cancha! nace con una clara vocación informativa, activista y de denuncia. Su propósito es transformar canchas, gimnasios y vestuarios en espacios diversos y respetuosos, fomentando una cultura deportiva que rompa con los prejuicios que todavía persisten.

Un referente contra la LGTBIfobia en el deporte

La fecha elegida para su presentación, el 19 de febrero, no es casual. Coincide con el nacimiento de Justin Fashanu, considerado el primer futbolista profesional en visibilizar públicamente su homosexualidad. Un referente cuya memoria sirve para recordar que el talento deportivo no entiende de orientación sexual ni de identidad de género.

Justin Fashanu, primer futbolista profesional en visibilizar públicamente su homosexualidad. / SPORT

Lejos de limitarse a la denuncia, la campaña plantea una hoja de ruta basada en acciones concretas:

Visibilidad en el juego: realización de gestos y acciones simbólicas en competiciones para mostrar el apoyo explícito de la comunidad deportiva a la diversidad.

Sensibilización social: difusión de contenidos digitales con testimonios de deportistas que destacan la importancia de las acciones positivas frente a la discriminación.

Desde DiverCeres insisten en que frente al odio, el rechazo y la LGTBIfobia, la respuesta debe ser colectiva y constructiva. Con este mensaje, el club invita a instituciones, equipos y ciudadanía a sumarse a la iniciativa.