El artista extremeño Abel Jaramillo explora el fuego como símbolo y ficción en la exposición 'Focus' de Cáceres

La Diputación de Cáceres incorpora una nueva exposición artística en torno al fuego y la memoria en su Sala de Arte El Brocense. A través de esculturas, fotografías, dibujos y vídeos el artista extremeño Abel Jaramillo presenta 'Focus'.

La exposición toma su nombre de esta palabra latina que significa fuego del hogar y punto donde converge la luz, para proponer una mirada sobre el incendio como acontecimiento histórico, símbolo y ficción.

De esta manera, en la exhibición se conectan episodios reales y relatos imaginados. El fin de esta línea artística es reflexionar sobre "cómo se construyen las imágenes, cómo se transmite la memoria y qué historias permanecen".

Entre los acontecimientos que abarca el proyecto, destacan incendios reales y simbólicos en la historia. Algunos de los más destacados son el motín de la prisión de Badajoz en 1978 y el incendio ocurrido en 2007 en los estudios de Cinecittà en Roma.

La muestra a su vez invita a reflexionar sobre sucesos fisiológicos como la erupción de un volcán o el impacto de un meteorito. En este sentido se centra en la antigua ciudad romana de Pompeya, en Italia y en el municipio cacereño de El Gasco, situado en La Hurdes. Entre fuego, paisaje, ficción y artesanía, se pone el foco en las imágenes que permanecen y en aquellas que faltan.

Un cambio en la simbología del fuego

La sala de arte se convierte en una "película expandida" donde distintos tiempos y lugares dialogan entre sí. Con ello se ofrece al público la oportunidad de repensar sobre el fuego, sustituyendo su denominación destructiva con un nuevo significado de origen, transformación y relato compartido.

Con esta propuesta, la Diputación de Cáceres "reafirma su compromiso con el arte contemporáneo como una vía para el diálogo, la reflexión y la cohesión entre presente, pasado y futuro". Así lo expresó Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura. Además, con ello refuerza el papel de la Sala de Arte El Brocense "como espacio de referencia para el arte contemporáneo en la provincia".

Esta actividad se enmarca en la línea de trabajo de la Institución Provincial, orientada a democratizar la cultura y garantizar que el acceso a la creación artística sea real y efectivo en todo el territorio.

La exposición podrá visitarse hasta el 21 de marzo, de martes a sábado, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La entrada es libre.