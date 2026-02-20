Extremúsika, día a día: ¿Cuándo cantarán tus artistas favoritos en Cáceres?

Extremúsika 2026 ya tiene una programación que promete ser histórica. El festival extremeño, uno de los referentes del suroeste peninsular, ha desvelado hoy la distribución por días de su cartel, en el que más de 60 artistas se presentarán en el Recinto Hípico de Cáceres durante el puente de mayo (30 de abril, 1 y 2 de mayo). Este año, el festival se traslada a la primavera para ofrecer tres jornadas ininterrumpidas de música de alto voltaje.

La programación de este festival destaca por su diversidad musical, con una perfecta convivencia entre géneros como el rock, el metal, el mestizaje-fusión y la vanguardia urbana. La cita se posiciona como el gran evento musical de mayo en España, atrayendo a miles de personas a Cáceres.

Jueves 30 de abril: inicio explosivo

El festival arrancará con una jornada cargada de energía, donde la música será la protagonista. Entre los artistas destacados de este primer día se encuentran Afónica Naranjo, Ángelus Apátrida, Blake, Costa, Dianna Keys, Envidia Kotxina, Reincidentes, Sons of Aguirre & Scila, FernandoCosta, Gato Ventura, K1za, Nacor, Nikone, Pedro Pastor, Raúl Cabra y La Sukyband, Rebrote, Reincidentes, Serko, The Whistlers y Xavibo.

Viernes 1 de mayo: ritmos incombustibles

La segunda jornada promete seguir con una programación intensa. Artistas como Boikot, Daniflakko, El Último Ke Zierre, Faenna, Gomad! & Monster, Ítaca Band, JP Fernandez, Kaos Etíliko, Kaydy Cain, Lablackie, Longitudinal, Los de Marras, Lucho RK, Me Fritos & The Gimme Cheetos, Narco, Santa Salut, Wistimber y Zalake pondrán ritmo a la fiesta, mientras los asistentes disfrutan de una de las jornadas más esperadas del festival.

Sábado 2 de mayo: el gran cierre

El festival llegará a su fin con un día cargado de emoción y grandes nombres en el cartel. Entre las bandas más destacadas se encuentran Sanguijuelas del Guadiana, Balkan Bomba, Def Con Dos, Devo Kcrs, Dollar Selmouni, El Reno Renardo, Forraje, Inkandescencia, Jason Cenador, Kabasaki, La Fuga, La Pantera, Lorna, Luis Kill, Metrika, Michael Krn & Álex Sánchez, MVRK, Poncho K, Segismundo Toxicómano, The Locos y Yassir, que ofrecerán lo mejor de sus repertorios para cerrar con broche de oro.

Extremúsika 2026 promete ser una edición inolvidable para los amantes de la música, con una programación variada que abarca todos los gustos.